Terremoto oggi Siracusa M 1.9/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Messico M 5.9

E’ giovedì 2 marzo 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali avvenute in Italia e non solo. Come riferisce l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello accaduto nella regione Sicilia, precisamente lungo la costa siracusana, in provincia di Siracusa, lontano dalla costa. Il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1,9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 4:13 della notte passata, fra mercoledì 1 e giovedì 2 marzo 2023.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche dell’epicentro del terremoto sono state 37.1480 gradi di latitudine, 15.3980 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i Comuni di Augusta e Priolo Gargallo. Siracusa è risultata essere invece la città più vicina all’epicentro, distante solo 13 chilometri, con Catania più staccata a 48, quindi Acireale a 56, Ragusa a 64, Modica a 65 e infine Vittoria a 79. Il terremoto di oggi nel siracusano non ha ovviamente causato alcun danno ne tantio meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI PESARO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata dall’Ingv non oggi ma nella tarda serata di ieri, di preciso alle ore 23 e 46 minuti. Il sisma è avvenuto lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro Urbino, ed ha avuto una magnitudo di 2,7 gradi sulla scala Richter.

Si è trattato di un evento tellurico registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9810 gradi di latitudine, 13.2120 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Fano, distante 22 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Pesaro a 25, quindi Ancona a 47, Rimini a 52, Cesena a 79, poi Ravenna a 94 e infine Forlì a 97. Anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne feriti. Da segnalare infine una forte scossa di terremoto registrata in Messico, un sisma di magnitudo 5.9 avvenuto alle ore 5:40 di stamane.

