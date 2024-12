Le scosse di terremoto oggi in Italia sono state ancora una volta molto lieve e non percepite dai residenti. Una situazione estremamente tranquilla quindi quella delle ultime ore nel nostro Paese, dove il sisma principale non ha superato la magnitudo di due punto zero gradi sulla scala Richter e dove non si sono verificati di conseguenza danni ne tanto meno feriti. Vediamo quindi le scosse di terremoto oggi in Italia, a cominciare da quella principale che è stata localizzata non sulla terraferma ma in mare aperto, precisamente nello Ionio Meridionale.

La scossa è stata registrata alle ore cinque e quaranta di quest’oggi, mercoledì tre dicembre 2024, ed ha avuto una magnitudo di due punto zero gradi sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, distante chilometri dalla terraferma, una situazione in controtendenza rispetto al sisma localizzato oggi al vulcano Vesuvio di Napoli. Alle ore 1:04 un sisma molto leggero, di magnitudo 1.2 gradi sulla scala Richter, ha interessato le località di Massa di Somma e San Sebastiano, a circa 5 chilometri da Portici e Torre del Greco.

TERREMOTO OGGI VICINO AL VESUVIO, ECCO I DETTAGLI INGV

Si tratta di un evento tellurico che nulla ha a che fare con i frequenti sismi ai Campi Flegrei, zona dove tra l’altro le scosse si sono diradate di molto negli ultimi mesi. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta nella regione Umbria, a un chilometro a nord est di Monte Santa Maria Tiberina, nel territorio perugino.

Siamo vicini a Città di Castello e Monterchi, nonché a 24 chilometri dalla cittadina toscana di Arezzo e a 41 da Perugia, e il sisma è stato molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:26. Concludiamo con due scosse di terremoto registrate ieri sera, una a Ferrandina, in provincia di Matera, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, e l’altra invece a Galeata, in provincia di Forlì e Cesena (siamo in Emilia Romagna), con una magnitudo sempre di 1.5 gradi sulla scala Richter.

