Terremoto oggi Teramo M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L’Aquila

Nella giornata di oggi è stata segnalata una scossa di terremoto in provincia di Teramo. Secondo quanto riportato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’INGV, attraverso il proprio sito web, il sisma è avvenuto di preciso a quattro chilometri a nord ovest di Torricella Sicura alle ore 6:12 di stamane e con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a due chilometri a nord est di Castel Ritaldi (Perugia, regione Umbria). Si è trattato come di un movimento tellurico molto lieve pari ad una magnitudo di 1,6 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 00 e 57 minuti, nella notte fra lunedì 10 e martedì 11 aprile 2023.

Le sue coordinate geografiche, così come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.8420 gradi di latitudine, 12.6820 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Montefalco, Trevi, Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria e infine Bevagna, tutti paesi della provincia di Perugia. La città più vicina è invece risultata comunque essere Foligno, distante 13 chilometri, con Terni più staccata a 31, quindi Perugia a 38.

TERREMOTO OGGI RIETI: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, anche in questo caso molto lieve, si è verificata oggi nella regione Lazio, di preciso a cinque chilometri a est dalla località di Cittareale, in provincia di Rieti. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1,5 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4 e 25 di stamane.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.6370 gradi di latitudine, 13.2220 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Amatrice, Accumoli, Monterale, Capitignano e Campotosto, paesi della provincia di Rieti e L’Aquila essendo il sisma avvenuto vicino alla regione Abruzzo. Infine le città in prossimità dell’epicentro, leggasi L’Aquila, distante 35 chilometri, quindi Teramo a 40, e Terni a 48. Tutte e due le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

