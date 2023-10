Terremoto oggi Teramo M 3.1/ Ingv ultime notizie, forte scossa M 6.4 in Afghanistan

Come ogni giorno prosegue anche oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, il nostro resoconto sulle scosse di terremoto principali che si sono verificate nelle ultime ore in Italia e all’estero. Come si legge sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello localizzato a un chilometro ad est di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter, localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, di preciso alle ore 00 e 38 minuti.

Terremoto Campi Flegrei/ Pioggia di disdette nella zona flegrea, la denuncia di Abbac

Le sue coordinate geografiche sono state 42.7850 gradi di latitudine, 13.8160 di longitudine, e una profondità di 42 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. In zona individuati i comuni di Nereto, Bellante, Corropoli, Torano Nuovo, e Mosciano Sant’Angelo, mentre la città più vicina è risultata essere Teramo, distante 17 chilometri dall’epicentro, con Montesilvano a 41 chilometri, quindi Pescara a 48 e Chieti a 56.

Terremoto oggi Piacenza M 2.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Messina

TERREMOTO OGGI PIACENZA E AFGHANISTAN: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi a cinque chilometri a sud di Carpaneto Piacentino, in provincia di Piacenza. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche pari a 44.8700 gradi di latitudine, 9.7730 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è stato registrato alle ore 5:02 di stamane e in zona sono stati individuati i comuni di Gropparello, Lugagnano Val d’Arda, Castell’Arquato, Vernasca e Vilgolzone. Piacenza, distante 21 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Cremona più staccata a 35, quindi Parma a 45 e Pavia a 60. Segnaliamo infine una nuova forte scossa di terremoto avvenuta in Afghanistan, un evento con una magnitudo di 6.4 gradi sulla scala Richter nella zona nord ovest del Paese, accaduto alle ore 2:41 italiane.

Terremoto Campi Flegrei, Manfredi: "No paure inutili, finora zero danni"/ Allo Stadio Maradona prove di fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA