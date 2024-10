Le scosse di terremoto oggi, 2 ottobre 2024, sono state tutte molto leggere. Fino al momento in cui vi scriviamo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha infatti segnalato alcun movimento tellurico superiore alla magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, confermando quindi questa lunga fase di calma sismica che va avanti ormai da diversi mesi. Se si escludono infatti le due scosse di magnitudo 4.0 gradi sulla scala Richter ai Campi Flegrei, nessun evento tellurico particolarmente importante ha interessato la nostra penisola nel corso del 2024. Ma torniamo alle scosse di terremoto oggi, a cominciare dalla principale, quella di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter che è stata localizzata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in quel di Porte di Rendina, in provincia di Trento.

Siamo in Trentino Alto Adige e l’evento è avvenuto 53 minuti dopo la mezzanotte di ieri, nei pressi di Tione di Trento e Sella Giudicarie. Le due città più vicine sono risultate essere Trento e Brescia, distanti rispettivamente 40 e 65 chilometri. Proseguiamo con la scossa di terremoto ” rel=”noopener” target=”_blank”>scossa di terremoto oggi localizzata in Sicilia, precisamente in provincia di Messina, a 1 chilometro a sud ovest di Novara di Sicilia.

TERREMOTO OGGI A MESSINA E VIBO VALENTIA

Anche in questo caso si è trattato di un sisma molto leggero, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:33 di notte. Giusto per inquadrare meglio la zona dell’epicentro, ci troviamo vicino a Fondachelli-Fantina e Tripi, nonché ad una quarantina di chilometri da Messina e da Acireale.

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto oggi molto lieve, quella di magnitudo 1.4 gradi avvenuta a Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia, alle ore 3:15, mentre è stata localizzata nella tarda serata di ieri una scossa ben più significativa nelle Isole Tonga, nell’oceano Pacifico, con una magnitudo di ben 6.6 gradi sulla scala Richter: erano le 22:05 in Italia.