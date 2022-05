Terza guerra mondiale ultime notizie/ Attacchi a 40 città Donbass. No Nato in Ucraina

GUERRA UCRAINA, ATTACCATE 40 CITTÀ NEL DONBASS

Crimea, parte del Donbass e “denazificazione”: gli obiettivi della Russia fissati per la guerra in Ucraina vedono al momento il secondo punto il “perno” su cui potrà evolversi forse definitivamente il conflitto russo-ucraino: se verso dei negoziati di pace o se, terribilmente, verso una terza guerra mondiale.

L’offensiva lanciata ormai da qualche settimana nel Donbass vede al momento circa 40 città attaccate da raid, bombardamenti e forze di terra: «I nemici hanno sparato contro più di 40 città nelle regioni di Donetsk e Lugansk, distruggendo o danneggiando 47 siti civili, tra cui 38 case e una scuola. A causa di questi bombardamenti cinque civili sono morti e 12 sono stati feriti», scrive su Facebook lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina. Secondo il leader della repubblica popolare del Donetsk, riconosciuta dalla Russia, «le unità di riserva delle milizie sono entrate nelle regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia e Kharkiv per proteggere il Donbass». Dalla Crimea invece il vice primo ministro del Governo locale Georgy Muradov fa sapere a Ria Novosti come dopo la caduta di Mariupol, «Il Mar d’Azov è perduto per sempre per l’Ucraina. I porti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson non saranno mai più ucraini. Sono sicuro che, dopo la riunificazione delle nostre regioni con la Russia, il Mar d’Azov tornerà ad essere, come prima, esclusivamente un mare interno della Federazione russa».

NATO VUOLE EVITARE LA TERZA GUERRA MONDIALE: NO ARMI PESANTI A KIEV

Ma la guerra nel Donbass potrebbe essere solo un prodromo a quanto ancora di terribile possa avvenire successivamente: ne sono convinti in Ucraina, tanto che a più riprese parlano di «terza guerra mondiale alle porte» e con il sindaco di Kiev Vitali Klitschko denunciano il fatto che «la guerra russa non si fermerà all’Ucraina».

Intervenuto al Forum di Davos, l’ex pugile riprende quanto sottolineato negli scorsi giorni anche dal Presidente Zelensky: «Non stiamo difendendo solo l’Ucraina, ma tutti voi perché abbiamo gli stessi valori. Questa è la più grande guerra in Europa dal secondo conflitto mondiale e dobbiamo fermarla». Armi, sanzioni e grano rappresentano al momento i tre “nodi” più urgenti da comprendere nei vari sviluppi della guerra mondiale che viene prospettata da Kiev: se però sul punto 2 e 3 l’Ucraina contesta l’azione finora «insufficiente» dell’Occidente, è sul primo punto che la critica di Kiev contro le forze occidentali si fa ancora più feroce. Ieri il Ministro degli Esteri Kuleba da Davos ha detto esplicitamente «la Nato non sta facendo nulla». Oggi il quotidiano tedesco “Die Zeit” ha lanciato uno scoop che sembrerebbe confermare i timori di Kiev evidenziati a Davos e negli ultimi meeting del G7 (dove Zelensky ha partecipato come ospite, ndr): «I Paesi membri della Nato avrebbero concordato in modo informale di non fornire alcuni tipi di armi all’Ucraina, come i carri armanti e i caccia, nel timore che Mosca possa vedere questi aiuti militari come una dichiarazione di guerra e adottare misure di rappresaglia», riporta la Dpa citando fonti Nato preso il quotidiano tedesco.

