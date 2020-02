Test Motogp Sepang 2020/ 2^ giornata per i collaudatori: spazio per Lorenzo

Oggi, lunedi 3 febbraio 2020 proseguiranno i test della Motogp a Sepang: dopo il primo assaggio vissuto ieri sulla pista malese, ecco che la classe regina tornerà sotto i riflettori per la seconda giornata di prove, ovviamente riservate ai collaudatori. Come abbiamo ricordato ieri, anche quest’anno infatti sono i test riservati ai rookie come ai tester a inaugurare, sia pure in termini non ufficiali, la stagione della Motogp, interrompendo il lungo digiuno invernale, in attesa di assistere ai test di Sepang della Motogp 2020 con tutte le star del motomondiale il prossimo 7 febbraio. Benché dunque anche oggi sulla pista malese saranno solo i collaudatori a correre, non per questo ci attende una giornata di prove noiosa: come abbiamo ben visto anche ieri, le emozioni sull’asfalto non sono mancate, come pure i tempi record. Va poi aggiunto che oggi vedremo finalmente in pista anche Jorge Lorenzo, dopo che ieri ha bucato il suo esordio. Lo spagnolo, che si era ritirato lo scorso 15 novembre, è stato solo pochi giorni fa assoldato dalla Yamaha come tester ufficiale e di certo siamo davvero impazienti di rivederlo in pista con la moto del diapason.

TEST MOTOGP SEPANG: OCCHIO A PEDROSA E DUCATI

Come detto prima, anche oggi ci attende una giornata di test per la Motogp 2020 a Sepang certo ricca di grandi colpi di cena. Protagonista assoluto, come riferito sarà Jorge Lorenzo, che ieri è giunto solo in ritardo alla pista malese, ma certo sarà pronto a tornare in sella con la Yamaha. Ovviamente lo spagnolo non sarà però l’unico da tener d’occhio. Se consideriamo i tempi, pur non ufficiali, segnati solo ieri ecco che allora dobbiamo sorvegliare da vicino Dani Pedrosa, che sulla Ktm si è rivelato il più veloce in pista, firmando anche il crono di 2,02,625. Pure però ha fatto molto bene anche Michele Pirro, in sella alla Ducati, come il francese Guintoli, che invece aveva per le mani la nuova Suzuki. Altro nome poi da controllare è certo anche oggi quello di Alex Marquez, rookie più atteso nella prossima stagione della Motogp, in sella sulla Honda del fratello.Il giovane talento spagnolo ha ancora molto da imparare ma certo ha mostrato segnali più che incoraggianti di miglioramento in sella a una moto da classe regina.

