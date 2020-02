Test MotoGp Sepang 2020/ I collaudatori in pista in Malesia (oggi 2 febbraio)

Oggi, domenica 2 febbraio 2020, è giorno di test MotoGp sulla pista di Sepang, in Malesia, ma solamente per i collaudatori. Potremmo dunque parlare di una sorta di “assaggio” dei veri test MotoGp che si svolgeranno con i piloti titolari a partire da venerdì 7 febbraio. Saranno comunque giorni interessanti perché i collaudatori gireranno per ben tre giorni, da oggi fino a martedì 4 febbraio, da calendario dalle ore 3.00 fino alle 11.00 (secondo il fuso italiano): le varie Case impegnate in MotoGp si dovranno dunque accontentare dei loro piloti di riserva, i quali potranno comunque fornire i primi feedback dopo i due lunghi mesi di lavoro esclusivamente in fabbrica. In effetti la MotoGp aveva completato il 2019 con due sessioni di test a Valencia e a Jerez che naturalmente erano già in chiave 2020: eravamo però a novembre, da allora si è lavorato tanto in fabbrica e adesso è tempo di tornare a girare, sia pure per i primi tre giorni solamente con i collaudatori. Discorso diverso per quei team che usufruiscono delle concessioni di regolamento – come Aprilia e Ktm – che potranno infatti schierare i loro piloti titolari, godendo dunque di un bel vantaggio in questi tre giorni. Anche tra i collaudatori non si scherza comunque: basterebbe fare il nome di un certo Jorge Lorenzo per capire che non saranno giorni banali…

TEST MOTOGP: I COLLAUDATORI A SEPANG

Uno schieramento dunque ridotto per la MotoGp ma comunque con la star Lorenzo potenzialmente interessante, appunto perché ci arriveranno le prime indicazioni su questi due mesi di sviluppo in fabbrica durante i quali non ci sono stati riscontri in pista. Il giorno più atteso sarà come detto venerdì prossimo, quando davvero i test MotoGp 2020 cominceranno anche per tutti i piloti titolari, con attesa soprattutto per Valentino Rossi che sarà al suo ultimo anno da pilota ufficiale Yamaha, a causa delle notizie che sono arrivate nei giorni scorsi a favore di una coppia Vinales-Quartararo a partire dal 2021. Il punto di riferimento sarà comunque come al solito Marc Marquez, il quale ha dominato in lungo e in largo la passata stagione: quali risposte arriveranno dalla Honda? Attesa anche per la Ducati, che da anni è “abbonata” al secondo posto iridato e nel 2020 proverà a salire l’ultimo sospirato gradino che per ora le sfugge.

