Test Motogp Sepang 2020/ Day 3 collaudatori: occhio a Dani Pedrosa

Si accende oggi, martedì 4 febbraio la terza e ultima giornata di test per la Motogp a Sepang 2020 riservata ai collaudatori. Sulla torrida pista malese dunque ultima chance per i rookie come i tester dei team che animeranno la prossima stagione del motomondiale, per mettere alla prova i nuovi prototipi e fornire dunque alle scuderie le ultime indicazioni per lo sviluppo dei gioielli, che pure saranno ancora protagonisti a Sepang per i test ufficiali della Motogp il prossimo 7-9 febbraio 2020. Siamo dunque ben impazienti di assistere a questa ultima giornata di test, anche perchè oggi ci sono concrete chance di vedere finalmente in pista Jorge Lorenzo di nuovo in sella alla Yamaha in qualità di tester. Il maiorchino, che solo pochi giorni fa è stato ufficializzato come collaudatore della M1, ha di fatto disertato la pista malese nelle prime due giornate di test, facendosi vedere solo ai box della moto del diapason. Lorenzo, che pure prenderà parte ai prossimi test del 7 febbraio, sarà certo il protagonista più atteso oggi in pista.

TEST MOTOGP SEPANG 2020: ULTIMA GIORNATA

Se Lorenzo sarà tra le star più attese in pista oggi per la terza giornata di test della Motogp a Sepang 2020, pure non sarà l’unico. Certo gli appassionati infatti terranno ben d’occhio Dani Pedrosa, che sulla Ktm è stato finora il vero re di queste giornate di prove in Malesia. Lo spagnolo infatti non solo si è rivelato dei più stakanovisti in pista, ma pure si è confermato come il più veloce nelle classifiche dei tempi, riuscendo nel day 2 pure a scendere sotto il tetto dei due minuti, spingendo la Rc16 fino a 1.59.841. Come lui è però poi riuscito nell’impresa solo ieri anche Pol Espargaro, ma in generale dobbiamo certo sottolineare le buone prove di Pirro su Ducati (allo studio del nuovo telaio della Desmo), come pure di Oliveira, Bradl e Guintoli. Capitolo a parte per Alex Marquez, rookie Honda, che pure ieri ci ha regalato prestazioni sempre più consistenti in sella alla RC213V, dotata di nuove ali rivoluzionari sull’avantreno. Vediamo che accadrà oggi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA