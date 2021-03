Testo Del Verde di Calcutta, cover a Sanremo 2021/ Pezzo del panorama indie italiano

Il secondo brano che andrà a comporre il Medley di Fedez e Francesca Michielin, portato sul palco dell’Ariston in occasione della terza serata dedicata alle cover è “Del verde” di Calcutta. Uscita nel 2015, la canzone è entrata a far parte di diritto del panorama Indie della musica italiana. Il brano di Edoardo D’Erme (questo il vero nome di Calcutta) è perfettamente in linea con la poetica del “non detto” seguita da molti suoi colleghi del momento. Parlare per metafore omettendo qualche significato fa parte del modo di scrivere del cantante.

Con “Del verde”, in modo particolare, si inneggia ad un amore che si estranei da tutto, che faccia sparire il mondo e le città. La canzone contrappone la natura alla società del “posto fisso”. E’ un interminabile protendere verso la persona amata sognando di poter diventare la coppia perfetta secondo l’immaginario italiano.

CALCUTTA, CHI E’ IL GIOVANE CANTANTE INDIE

Calcutta, classe 1989, è in attività dal 2009 quando fonda l’omonimo duo con Marco Crypta che però abbandona successivamente. La scelta del nome è del tutto casuale e il cantante continuerà a mantenerla come nome d’arte anche da solista. Grazie al singolo Cosa mi manchi a fare ottiene il maggiore successo per poi imporsi con Gaetano, Frosinone e Oroscopo. Tra gli artisti ai quali si ispira ricordiamo anche alcuni nomi di cantanti che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Luca Carboni ma anche la musica brasiliana di Caetano Veloso.

DEL VERDE, IL TESTO DELLA CANZONE DI CALCUTTA

Preferirei, che non esistesse il mondo

Nemmeno la città più bella che io abbia visto

Preferirei perderti nel bosco, che per un posto fisso

Preferirei, una spiaggia di Sardegna

Preferirei, scaldarmi con la legna

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte

Soltanto per viaggiare

Una notte, una notte, una notte

Per ricominciare

Preferirei, del verde tutto intorno

Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte

Soltanto per viaggiare

Una notte, una notte, una notte

Per ricominciare



