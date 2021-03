Testo Donne di Zucchero, cover a Sanremo 2021/ Brano contribuì a sua svolta artistica

Il secondo brano che farà parte del medley portato da Ghemon e dai Neri per caso è “Donne” di Zucchero. Si tratta del medesimo brano portato dal gruppo a cappella a Sanremo Giovani 1994 e che contribuì a farli qualificare per la sezione “Nuove Proposte” dell’anno seguente. Il brano fu scritto per Zucchero Fornaciari da Alberto Salerno e oggi viene considerata come una delle canzoni più belle della musica italiana nonchè la celebrazione assoluta della donna in tutte le sue sfaccettature. Contenuta nell’album “Zucchero & The Randy Jackson Band” del 1985 segna in qualche modo anche la svolta artistica di Zucchero che da allora iniziò ad orietarsi sempre di più verso sonorità più internazionali.

Con “Donne” l’artista partecipò al suo terzo Festival di Sanremo ma si classificò solo al penultimo posto, ottenendo ampi attacchi da parte della critica. Tuttavia fu destinata a diventare successivamente un vero e proprio tormentone ed ancora oggi è uno dei brani indimenticati della musica italiana. A ridargli nuovo splendore fu l’interpretazione a cappella, dieci anni dopo, dei Neri per caso.

ZUCCHERO FORNACIARI, I SUCCESSI

Classe 1955, Adelmo Fornaciari, il vero nome di Zucchero, è considerato in Italia uno dei principali artisti della scena blues, con oltre 30 anni di carriera alle spalle ed una serie di indimenticabili successi. Tra album e singoli si contano oltre 60 milioni di dischi venduti dall’inizio della sua carriera ad oggi. Zucchero ha collaborato con i grandi nomi della musica italiana e internazionale, come Andrea Bocelli, Eric Clapton, Joe Cocker, Miles Davis, B.B. King, Luciano Pavarotti, Sting e Paul Young solo per citarne alcuni. Nei suoi brani emergono anche altri stili come il gospel ed il soul. Impossibile citare l’intera lista dei riconoscimenti assegnati a Zucchero negli anni. L’ultimo è stato il Power Hitstory alla carriera al RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 dall’Arena di Verona. Nel 1994 conquistò il primo posto al Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte” come autore del brano Il mare calmo della sera di Andrea Bocelli.

DONNE, TESTO DELLA CANZONE DI ZUCCHERO

Donne, du, du, du

In cerca di guai

Donne al telefono che non suona mai

Donne, du, du, du

In mezzo a una via

Donne allo sbando senza compagnia

Negli occhi hanno dei consigli

E tanta voglia di avventure

E se hanno fatto molti sbagli

Sono piene di paure

Le vedi camminare insieme

Nella pioggia o sotto il sole

Dentro pomeriggi opachi

Senza gioia e né dolore

Donne, du, du, du

Pianeti dispersi

Per tutti gli uomini così diversi

Donne, du, du, du

Amiche di sempre

Donne alla moda, donne contro corrente

Negli occhi hanno gli areoplani

Per volare ad alta quota

Dove si respira l’aria

E la vita non è vuota

Le vedi camminare insieme

Nella pioggia o sotto il sole

Dentro pomeriggi opachi

Senza gioia e né dolore

Donne

Donne

Donne, du, du, du

In cerca di guai

Donne al telefono che non suona mai

Donne, du, du, du

In mezzo a una via

Donne allo sbando senza compagnia



