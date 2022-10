Thais Souza Wiggers e Julia, chi è l’ex mogliee figlia Teo Mammucari/ “Amata e amerò sempre”

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers: una separazione non facile

Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers sono stati innamorati per diversi anni. Un legame importante suggellato anche dalla nascita della figlia Julia. Il conduttore e l’ex velina di Striscia La Notizia hanno fatto coppia fissa per diversi anni facendo impazzire la cronaca rosa e il mondo del gossip. Sembravano destinati a grande cosa, ma dopo la nascita della figlia Julia qualcosa è cambiato nelle loro vite. Improvvisamente hanno confermato la fine del loro amore con una separazione non facile da affrontare. Proprio l’ex conduttore di Libero dalle pagine di Diva e Donna ha rivelato che non è stato semplice separarsi, ma con il passare del tempo sono riusciti a recuperare. Oggi i due vivono un rapporto sereno e c’è chi parla di un possibile ritorno di fiamma mai confermato dai diretti interessati.

Dal loro amore è nata Julia, la gioia più grande del conduttore che proprio a Diva e Donna ha confessato un suo grande sogno: “cammino su una spiaggia, a Miami, Julia mi corre incontro dicendo semplicemente: ‘Papà!’. Che cos’altro vuoi sognare quando una figlia ti viene strappata, quando non ti viene permesso di essere padre?”.

Teo Mammucari: “con Thais Souza Wiggers i tre anni più belli”

Certe storie non si dimenticano mai. Lo sa bene Teo Mammucari che parlando della ex compagna Thais Souza Wiggers ha dichiarato: “ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò per sempre. Io non dirò mai cose cattive su di lei. Una storia che è stata bellissima, rovinata da certe sue dichiarazioni”. Non solo, il conduttore ha anche confessato: “l’ho amata, amo e amerò sempre”.

Oggi la coppia è in ottimi rapporti per il bene della figlia Julia nata nel 2008. Poco dopo la nascita della bambina, la ex velina di Striscia la Notizia decide di lasciare l’Italia creando una crepa nel rapporto col conduttore. Per fortuna, insieme, hanno superato questo momento di crisi e difficoltà e dopo la separazione vivono in rapporti sereni.

