The New Toy, diretto da James Huth

Nella prima serata di Rai 2, alle 21:20, verrà trasmesso il film The New Toy. Si tratta di una commedia francese del 2020 ed è un remake di un classico degli anni ’70, Professione… giocattolo, di Francis Veber, di cui mantiene la pungente critica sociale applicata ai giorni nostri. La pellicola è diretta dal regista di origini francesi, naturalizzato britannico, James Huth.

Virginia, chi è la figlia Andrea Bocelli/ "Lei è la nostra principessa, è il sole della famiglia"

Protagonista di The New Toy è l’attore comico Jamel Debbouze, conosciuto per Il favoloso mondo di Amelie, Asterix & Obelix – Missione Cleopatra e Asterix alle Olimpiadi. Al suo fianco, una colonna portante del cinema francese: Daniel Auteuil, vincitore del premio come miglòio attore protagonista al Festival di Cannes nel 1996, con L’ottavo giorno, di due Premi César e di un David di Donatello. Completano il cast Simon Faliu, Alice Belaïdi, Anna Cervinka.

Franco Vassallo, chi è il baritono/ Da Milano fino a New York: una carriera straordinaria

La trama del film The New Toy: il denaro può comprare tutto?

La storia di The New Toy riguarda Sami, un venditore ambulante della periferia di Parigi, spiantato e in difficoltà poiché è in arrivo un figlio dalla sua compagna Alice. Un giorno, riesce a trovare un lavoro che sembra promettente e viene assunto come sorvegliante in un centro commerciale. Felice di questa nuova attività, è convinto di aver risolto la sua vita.

Tuttavia, Sami è un personaggio che si fa notare per quanto è imbranato e confusionario e per questo viene adocchiato da un ragazzino di nome Alexandre, il figlio viziato del milionario Philippe Étienne. L’imprenditore fa un’offerta scandalosa al povero Sami che però è abbagliato dalla possibilità di guadagnare molto denaro: diventare il giocattolo del figlio, stabilendosi a casa della famiglia. Viene così portato e donato ad Alexandre come “regalo di compleanno”, ingoiando il rospo dello sfruttamento, ma determinato a dare una svolta economica alla sua vita.

Daniela Ruggi, nuovi avvistamenti a Modena/ Testimone: “L'ho vista a fine novembre, quegli occhiali...”

Ciò che però non sa è che tutti i suoi amici sono in sciopero proprio contro il padre del bambino e che in rete circola un video in cui viene umiliato dal figlio del magnate. Contemporaneamente, il rapporto tra l’uomo e il ragazzino inizia a cambiare e quest’ultimo, che aveva perso la mamma da poco, troverà un vero amico in Sami…