The Sims 5, nuovo capitolo sarà free to play/ “Ci saranno il multiplayer e pacchetti aggiuntivi”

Il prossimo capitolo dell’amato videogioco targato Electronic Arts, The Sims, torna protagonista delle cronache di gaming. Attraverso i video Behind The Sims, la software house americana ha fornito ulteriori dettagli su “Project Rene”, il nome del prossimo capitolo del videogioco simulatore di vita. Nei precedenti due filmati si era parlato del pacchetto Frenesie ai Fornelli per The Sims 4, gioco evergreen che ha compiuto da poco 9 anni di età, nonché dei contenuti The Sims Mobile e The Sims FreePlay, ma nell’ultima puntata il focus è stato sul nuovo The Sims. Ebbene, la sviluppatrice Maxis ha cercato di anticipare qualcosa, spiegando che il videogioco avrà lo stesso stile molto famigliare dei precedenti giochi della fortunata serie, e ciò permetterà ai gamer di gestire le classiche attività quotidiane dei vari Sims.

WhatsApp, i Canali sbarcano in Italia/ Ecco cosa sono e come funzionano

Ci saranno comunque delle grandi novità, nonchè variazioni agli elementi dell’esperienza, come ad esempio le scelte di gioco che saranno presentate ai gamer in modo diverso. Così come The Sims 4, anche il prossimo capitolo sarà free to play, quindi totalmente gratis per tutti: ci sarà quindi una base di gioco che sarà accessibile dai videogiocatori senza spendere alcun soldo, e che nel passare del tempo verrà poi arricchita con vari pacchetti aggiuntivi ovviamente a pagamento, un po’ come avvenuto nel precedente gioco. Inoltre, ci sarà la possibilità di giocare in compagnia di amici, attraverso un sistema davvero user friendly, grande novità di Project Rene.

iPhone 12 emette troppe radiazioni: vendite bloccate in Francia/ Apple: “Nostri dispositivi sicuri”

THE SIMS, NOVITA’ DEL NUOVO CAPITOLO: “MODIFICHEREMO UN PO’ L’OFFERTA…”

“A parte gli aggiornamenti regolari per il gioco base – le parole di Lyndsey Pearson, VP Franchise Creative per Maxis – venderemo contenuti e pacchetti. Intendiamo però modificare un po’ l’offerta: per esempio, nel gioco base potremmo introdurre delle condizioni meteo essenziali gratuite per tutti quanti, dopodiché in futuro un pacchetto acquistabile potrebbe vertere sugli sport invernali e includere attività come la danza sul ghiaccio o una gara di pupazzi di neve”.

TikTok investe 1,2 mld di euro in Ue/ Obiettivo “trasparenza” per convincere i governanti

La modalità multiplayer sarà uno degli elementi che creerà una netta differenza con The Sims 4 e ciò non ha fatto altro che alzare l’hype nei giocatori. In ogni caso non sappiamo quando uscirà Project Rene, visto che la sviluppatrice Maxis ha spiegato che il videogame è ancora nelle sue fasi preliminari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA