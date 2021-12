The Voice Senior 2021, 2a puntata/ Diretta: nuove emozioni con Antonella Clerici

The Voice Senior 2021, anticipazioni e diretta seconda puntata 3 dicembre

Dopo aver incollato 3.645.000 spettatori pari al 18.6% di share con la prima puntata, The Voice Senior 2021 torna in onda oggi, venerdì 3 dicembre, in prima serata su Raiuno. Antonella Clerici torna sul palco per raccontare le emozioni degli aspiranti concorrenti che, dopo aver dedicato la propria vita ad altre attività, si mettono in gioco dando sfogo alla passione per la musica. Non mancano, tuttavia, anche gli aspiranti concorrenti che hanno dedicato tutta la vita alla musica non riuscendo, però, a portare a casa il successo sperato.

Quello in onda questa sera sarà il secondo appuntamento dedicato alle blind audition. Tutti gli aspiranti concorrenti si esibiranno mettendo in risalto la propria voce sperando di conquistare ad occhi chiusi la fiducia dei quattro giudici. Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, anche questa sera, dovranno girarsi dopo aver ascoltato solo la voce dei partecipanti.

I concorrenti di Orietta Berti, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè

Chi salirà sul palco di The Voice Senior 2021 nel corso della seconda puntata delle blind audition? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della serata che sarà ricca di musica, ma anche di emozioni. Tutti gli aspiranti concorrenti, infatti, portano non solo la propria voce, ma anche le proprie storie personali che condividono con il pubblico di Raiuno.

Finora, le squadre dei quattro giudici hanno già accolto i primi talenti. Gigi D’Alessio ha ottenuto Ida Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati ed Eddie Oliva. Clementino ha portato nel suo team Russel Russel e Vittorio Bonetti mentre Orietta Berti si è aggiudicata Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro e Rossella Boni. Loredana Berté, infine, ha scelto Carlo Andreoli e Walter Sterbini.

The Voice Senior 2021: come vederlo in streaming

Antonella Clerici, con Clementino, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, anche questa sera, lancerà la sfida ad Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che, su canale 5, saranno in onda con la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver vinto la gara degli ascolti una settimana fa, la Clerici riuscirà a fare lo stesso questa sera?

Per vedere la seconda puntata di The Voice basterà sintonizzarsi su Raiuno subito dopo l’appuntamento con I soliti ignoti. The Voice, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

