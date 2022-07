Thibaut Pinot, pugno in viso Tour de France/ Video, colpito da membro team avversario

Uno spiacevole episodio per il ciclista francese Thibaut Pinot, nel corso della pen’ultima tappa del Tour de France 2022. L’ottava frazione della corsa a due ruote più prestigiosa al mondo è stata davvero impegnativa per il ciclista della scuderia Groupama-FDJ, visto che in pochi chilometri lo stesso è caduto due volte, fra cui un secondo ruzzolone davvero rocambolesco. A confermarlo, le immagini che hanno fatto il giro del web in queste ultime ore, e che mostrano come Thibaut Pinot sia stato di fatto raggiunto da un pugno di un membro di una squadra avversaria.

“Per fortuna non ho riportato conseguenze – le parole dello stesso Thibaut Pinot dopo la tappa a velonews.com – ma ho dovuto pedalare forte per rientrare in gruppo”. Come si può notare dal video che trovate qui sotto, l’incidente di cui è stato protagonista è stato decisamente bizzarro, ed è avvenuto in occasione di un rifornimento volante nella zona del punto ristoro. Succede che un assistente di un altro team, la Trek-Segafredo, estende il braccio con il sacchetto contenente le bevande, sporgendosi per rendersi ben visibile, e colpendo, ovviamente involontariamente, Pinot al viso.

THIBAUT PINOT, PUGNO AL VOLTO AL TOUR DE FRANCE: IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO

Un colpo davvero duro per il povero Thibaut anche perchè nel sacchetto vi erano tre lattine pesanti, e lo stesso ciclista ci ha sbattuto il muso, con conseguente dolore al viso. L’atleta transalpino si è dovuto fermare obbligatoriamente, si è portato le mani al viso, ma dopo essere stato rincuorato dal massaggiatore di un altro team si è ripreso, inforcando nuovamente i pedali, per poi rimettersi in carreggiata, perdendo comunque tempo prezioso.

“Spero di avere giornate migliori… – ha ammesso ancora Pinot -. Non sono riuscito a evitare l’impatto, mi sono ritrovato la persona davanti a me e ho preso un pugno in faccia. È stata una brutta giornata dall’inizio alla fine”. Pinot aveva contratto il covid otto giorni prima l’inizio del Tour de France 2022: un classico segnale di presagio…

La poisse pour @ThibautPinot qui repart après une chute et prend la musette d’un assistant de Treck en plein visage 😰 Allez Thibaut ! Courage ! @Eurosport_FR pic.twitter.com/8cNuqOUl6u — RoisDeLaPedale (@RoisDeLaPedale) July 9, 2022













