Thomas Bocchimpani torna in gara a Tale e Quale Show 2024 per imitare Gianluca Grignani. Il cantante, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, non si sta facendo particolarmente notare durante il suo percorso nel popolare varietà televisivo del venerdì sera di Rai1. Un’occasione finora sprecata per Thomas Bocchimpani che, puntata dopo puntata, non ha brillato particolarmente sul palco, attestandosi a metà classifica. La voce non manca, ma con le sue imitazioni ed esibizioni non ha lasciato il segno. Neppure quando gli è stata assegnata “Tango” di Tananai, una delle ballad più belle degli ultimi 20 anni. Un pezzo amatissimo dallo stesso Thomas, che ha confessato, prima di imitarlo: “È uno dei miei pezzi preferiti degli ultimi dieci anni di Sanremo”.

Kelly Joyce Joice imita Grace Jones/ "Tale e Quale Show? Mi sto organizzando con mia figlia di 20 mesi"

L’imitazione di Tango è stata buona, ma la stessa giuria l’ha esortato a sporcare un po’ di più quello che fa, in modo da non sembrare “freddo e perfetto”. Sicuramente l’avventura di Tale e Quale Show non è semplice, ancora di più se sei giovanissimo come Thomas, a cui va riconosciuto il coraggio di essersi messo in gioco in un programma così completo. Chissà che questa settimana, con l’imitazione di Gianluca Grignani, non sia in grado di sparigliare le carte in tavola conquistando pubblico e giuria.

Justine Mattera imita Nancy Sinatra/ L'amore per l'ex marito Paolo Limiti "Mi mancano i suoi consigli"

Thomas Bocchimpani: da Amici a Tale e Quale Show 2024, e la fidanzata?

Thomas Bocchimpani è nato, artisticamente parlando, ad Amici di Maria De Filippi, ma oggi sta vivendo una nuova popolarità grazie al varietà Tale e Quale Show 2024. Proprio in concomitanza con la sua partecipazione al varietà condotto da Carlo Conti ha pubblicato anche il suo nuovo singolo dal titolo “Guarda come si fa” che ha raccontato così: “Rappresenta il lato A del mio nuovo progetto musicale, che ho deciso di anticipare con due canzoni, che mi raccontano a 360 gradi, in una sorta di 45 giri digitale. Questo primo singolo parla di due sconosciuti che, quando s’incontrano, imparano a farsi del bene l’un l’altro: la cosa più semplice e bella del mondo”.

Tale e Quale Show 2024, 6a puntata/ Diretta, classifica, vincitore: Pupo torna come quarto giudice

Nelle ultime settimane, invece, è uscito il nuovo singolo “Salto mortale”, un brano a cui è molto legato e in cui parla d’amore perché: “È la forza più grande di tutte e sa esattamente come farti soffrire. Questo è il lato B del mio progetto e svela la mia anima dark, introspettiva ed emotiva”. Parlando, invece, di vita privata, molti si chiedono se nella vita di Thomas Bocchimpani ci sia una fidanzata. Spulciando sul suo profilo social, dove conta oltre 300mila follower, non c’è traccia di qualcuno che possa avere questo ruolo nella sua vita. Indizio che ci porta a dire, ad oggi, che il giovane cantante sia single.