THOMAS BOCCHIMPANI, IL ‘SUO’ JOHN TRAVOLTA NON HA CONVINTO MA…

Thomas Bocchimpani imita Tiziano Ferro nella nuova puntata di “Tale e Quale Show” che ci accingiamo a vedere e in onda in prima serata su Rai 1: dopo aver vestito i panni e portato sul palcoscenico due hit rispettivamente di Irama, Tananai e John Travolta negli ultimi due appuntamenti del varietà/talent show condotto come al solito da Carlo Conti, le anticipazioni del programma hanno confermato come il 24enne cantante originario di Bassano del Grappa si cimenterà nell’imitazione di un mostro sacro della canzone italiana contemporanea: una sfida doppia per il diretto interessato dato che se questa sera Thomas Bocchimpani imita Tiziano Ferro vuol dire che ha voglia di cimentarsi in una prova vocale difficile e che intende risalire in classifica.

Roberto Ciufoli imita Dargen D’Amico a Tale e quale show 2024/ Bocciato da social e giuria: "stonatissimo!"

Infatti, in attesa di assistere a tutte le trasformazioni dei concorrenti in gara questa sera a “Tale e Quale Show” e vedere il modo in cui Thomas Bocchimpani imita Tiziano Ferro, dobbiamo fare innanzitutto un piccolo salto indietro a una settimana fa: l’artista uscito dalla prestigiosa ‘accademia’ di “Amici di Maria De Filippi”, a cui aveva partecipato tra il 2016 e il 2017 col semplice moniker di Thomas, aveva portato in scena John Travolta, come accennato sopra. Una performance che non era dispiaciuta a livello canoro ma che, allo stesso tempo, non aveva convinto in toto giudici e pubblico dei social consegnandogli una apprezzabile quinta piazza della graduatoria provvisoria a quota 53 punti ma a 31 lunghezze dalla leader Kelly Joyce e lontano pure dal gradino più basso del podio.

Rocky Roberts, chi era?/ Dal successo con "Stasera mi butto" alla morte per un terribile tumore

MARCUZZI E MALGIOGLIO: GIUDIZI OPPOSTI SU BOCCHIMPANI DOPO CHE…

Nella quarta puntata di “Tale e Quale Show” che andrà in onda tra poco, e in cui Thomas Bocchimpani imita Tiziano Ferro, quindi uno degli spunti più interessanti sarà vedere se il giovane cantautore veneto riuscirà finalmente a convincere una giuria che lo aveva incoraggiato la settimana scorsa ma senza premiarlo oltre il dovuto con i voti. Come avevano evidenziato le immancabili pagelline stilate all’indomani del programma da alcuni quotidiani, Thomas Bocchimpani di talento ne ha da vendere, dato che sa ballare e cantare ma forse il percorso migliore per lui potrebbe essere quello del musical, ambito in cui potrebbe mettere meglio in mostra le proprie qualità.

Tale e Quale Show 2024, 4a puntata/ Diretta, classifica e vincitore: Geppi Cucciari entra in giuria

Lo stesso giudizio lo aveva espresso, nell’ultimo appuntamento con “Tale e Quale Show” la stessa Alessia Marcuzzi, applaudendo la versione di John Travolta del 24enne vicentino: e nella serata in cui Thomas Bocchimpani imita Tiziano Ferro il ragazzo riuscirà a convincere anche Cristiano Malgioglio che, invece, dopo averlo visto esibirsi nei panni del divo de “La febbre del sabato sera”, l’ha stroncato senza tanti giri di parole? “Non c’entra niente con lui nel modo e nella voce” aveva sentenziato il paroliere e personaggio televisivo. Che il ragazzo abbia scelto proprio Tiziano Ferro e probabilmente un brano che lo metterà a dura prova anche dal punto di vista vocale per far ricredere un po’ tutti?