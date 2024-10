Tale e quale show 2024, dopo Tiziano Ferro Thomas Bocchimpani indossa i panni di Justin Timberlake

Thomas Bocchimpani è pronto a trasformarsi in Justin Timberlake a Tale e quale show 2024. Una sfida piuttosto difficile e impegnativa, ma Thomas vuole superarsi dopo un Tiziano Ferro un po’ sottotono, la settimana scorsa. Ad onor del vero, la sua ultima imitazione ha ottenuto feedback contrastanti in rete, perché al di là delle sbavature tecniche e dell’imitazione un po’ troppo “caricaturale” molti hanno notati progressi grazie al lavoro certosino fatto insieme alla coach Emanuela Aureli. In queste settimane, infatti, Thomas Bocchimpani ha dato segnali di crescita incoraggianti nel talent di Raiuno, ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa per il vero salto di qualità.

Alan Sorrenti, chi è/ "Figli delle stelle è andata oltre la canzone, è un cult vicino alle nuove generazioni"

Indossare i panni di Justin Timberlake non sarà affatto facile, il confronto con l’originale potrebbe essere devastante e anche in questo caso il rischio di offrire un’imitazione un po’ troppo sbilanciata è dietro l’angolo. Spetta alla sua coach Emanuela preparare al meglio Thomas, coi suoi preziosi consigli e la giusta carica in vista dell’esibizione. Come se la caverà?

Giulia Penna: il passato difficile e psicoterapia "Non avevo fiducia in me"/ Oggi è Elisa a Tale e quale show

Thomas Bocchimpani, da Amici a Tale e quale show 2024: “E’ stata una scuola straordinaria”

L’ex talento di Amici, Thomas Bocchimpani, può sicuramente contare un un folto manipolo di fan per quest’avventura a Tale e quale show 2024. Durante la sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, infatti, Thomas ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico, con la sua spontaneità e la sua voglia di migliorarsi.

“Amici per quanto mi riguarda è stata una scuola straordinaria”, ha detto in una bella intervista a a Superguidatv. “Quel programma è stato una palestra importante ma anche un trampolino di lancio. Grazie al talent ho potuto pubblicare i miei primi album, ottenere dischi d’oro, fare tour e incontrare i fan […] Con alcuni miei compagni ci sono ancora rapporti, con altri si sono persi”, ha spiegato.

Maria, chi è la moglie di Gabriele Cirilli/ "Mi innamorai subito, aveva un viso stupendo senza trucco"