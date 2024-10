Prosegue il percorso di Thomas Bocchimpani a Tale e Quale Show 2024, il varietà di successo condotto da Carlo Conti il venerdì sera in prime time su Rai1. L’ex cantante di Amici questa settimana dovrà imitare John Travolta, attore e cantante statunitense conosciuto in tutto il mondo grazie a film senza tempo come La febbre del sabato sera, per il quale ha ricevuto una candidatura per l’Oscar al miglior attore, e Grease. Una prova non semplice per il giovane cantante che dovrà sicuramente cantare e ballare contemporaneamente mostrando così al pubblico un lato del tutto inedito del suo carattere.

Finora le imitazioni di Thomas Bocchimpani a Tale e Quale Show 2024 non hanno convinto particolarmente la giuria; il cantante è bravo, ma manca quel qualcosa in più talmente forte da spingerlo alto nella classifica finale. Riuscirà con questa prova del tutto inedita di imitare John Travolta a conquistare pubblico e giuria?

Thomas Bocchimpani non è Tale e Quale a Tananai

Thomas Bocchimpani si è confrontato con l’imitazione di Tananai a Tale e Quale Show 2024 sulle note di “Tango”. La sua performance non ha convinto la giuria, ecco i commenti dei giudici. “Sei stato bravissimo, adesso che comincio a conoscerti meglio. Sei una persona molto emotiva, questa emotività ce l’hai messa, sei talmente bravo che devi sporcare un pò quello che fai sul palco. Cercherei di trovare quelle sensualità che Tananai ha” – ha fatto notare Alessia Marcuzzi.

Un giudizio che è stato rafforzato anche da Katia Follesa: “trovo che la somiglianza sia incredibile, anche queste occhiaie, sono d’accordo con Alessia. Avevo bisogno di sentire un pò di verità e sofferenza, questa è una canzone bella e anche triste e questa cosa mi è mancata” Poi è la volta di Giorgio Panariello: “Tananai è uno bravo, l’hai cantata molto bene, ma lui la sentiva molto bene. Queste sono canzoni che vanno interpretate, lo sforzo è stato fatto”. Infine Cristiano Malgioglio: “Tananai è uno dei pochi, sa scrivere bene d’amore. E’ un testo molto interessante, ho visto il pubblico entusiasta, sei piaciuto molto a loro. Tananai ha una voce molto elegante, mi è mancato la sensualità, il trasporto della voce. Ci avrei messo più cuore”.

Ecco l’imitazione di Thomas Bocchimpani nei panni di Tananai: