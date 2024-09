Chi è Thomas Bocchimpani, concorrente di Tale e Quale Show 2024: da Io Canto e Amici allo show di Carlo Conti

Ci sarà anche Thomas Bocchimpani tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2024. Il longevo show di Carlo Conti torna in onda con la nuova edizione questa sera, venerdì 20 settembre 2024, con tante novità a cominciare dalla giuria che vedrà Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi. Al centro della trasmissione ci saranno ovviamente le imitazioni, divertenti o commoventi degli artisti che hanno deciso di mettersi in gioco. Scopriamo chi è Thomas Bocchimpani. Nato il 13 aprile 2000 a Bassano del Grappa, comune in provincia di Vicenza. Il giovane cantante veneto è noto soprattutto per aver partecipato a Io Canto ed al talent Amici di Maria De Filippi.

Il concorrente di Tale e Quale Show Thomas Bocchimpani chi è? Su di lui sappiamo che il 24enne sin da piccolo si appassiona alla musica ed a soli 13 anni partecipa allo show condotto da Gerry Scotti Io Canto. La notorietà, però, arriverà qualche anno più tardi nel 2016 quando ancora minorenne è tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi e pur non accedendo al Serale ha ricevuto un contratto discografico. Nel 2023 ha partecipato a Una voce per San Marino ed adesso è pronto a rimettersi in gioco nello show di Carlo Conti. Prima del debutto in un’intervista a Super Guida Tv ha ammesso: “Le imitazioni? Mi ci sono cimentato un mese fa quando ho saputo di avere questa opportunità ma per me è stato sempre un campo inesplorato. Allo stesso tempo penso che sarà molto divertente e interessante per la mia crescita artistica e personale fare questo tipo di percorso.”

Fidanzata Thomas Bocchimpani di Tale e Quale Show 2024: dopo la rottura con Alice De Bortoli

Sulla vita privata del giovane artista vige il riserbo assoluto, non è chiaro se Thomas Bocchimpani ha una fidanzata o sia single. Pur avendo un profilo Instagram molto attivo che vanta 300.000 follower, Thomas condivide solo scatti di se o dei suoi progetti ed impegni lavorativi. Sembrerebbe dunque che sia single. In passato invece la fidanzata di Thomas Bocchimpani è stata la star de Il Collegio Alice De Bortoli ma la loro storia d’amore non è durata. Gossip a parte il 24enne adesso è pronto per partecipare come concorrente a Tale e Quale Show 2024 per essere giudicato dai tre giudici fissi Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, teme qualcuno? A questa domanda durante l’intervista a Super Guida Tv ha risposto: “Dei giudici non temo nessuno in particolare, sono tutti davvero carini. Naturalmente hanno un ruolo spietato ma io non ho paura delle critiche. Sicuramente Malgioglio è risaputo che sia quello più pungente ma vista la sua esperienza accetto qualsiasi consiglio che possa farmi migliorare.”