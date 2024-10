Ticket to Paradise, film di Canale 5 diretto da Ol Parker

Martedì 29 ottobre 2024, andrà in onda, in prima visione TV, su Canale 5 alle ore 21:30, la commedia sentimentale del 2022 dal titolo Ticket to Paradise. Il film è diretto dal regista Ol Parker, noto per avere curato le riprese di pellicole quali Imagine Me & You (2005) e Mamma Mia! Ci risiamo (2018). Le musiche hanno invece la firma del compositore scozzese Lorne Balfe, autore delle colonne sonore di numerosi progetti cinematografici di successo, come I pinguini di Madagascar (2014), Mission: Impossible – Fallout (2018) e Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023).

I protagonisti del film Ticket to Paradise sono interpretati da due grandi stelle di Hollywood: George Clooney, diventato famoso a livello internazionale grazie al personaggio del dottor Douglas Ross nella serie televisiva E.R. – Medici in prima linea, e Julia Roberts, vincitrice del Premio Oscar per Erin Brockovich – Forte come la verità. Julia Roberts era stata diretta proprio da Clooney nel 2002 in Confessioni di una mente pericolosa, inoltre la coppia si era già trovata insieme sullo schermo in Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004) e Money Monster – L’altra faccia del denaro (2016). Nel cast di Ticket to Paradise anche Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier, Billie Lourd e Lucas Bravo.

La trama del film Ticket to Paradise: la super coppia di star insieme come ai vecchi tempi

Ticket to Paradise racconta la storia di David e Georgia Cotton (rispettivamente George Clooney e Julia Roberts), una coppia di divorziati che, dopo avere ricevuto la notizia sconcertante che la loro amata figlia Lily (Kaitlyn Dever) durante la sua permanenza a Bali per una vacanza ha conosciuto un ragazzo del posto e vuole sposarlo, si precipita sull’isola nel tentativo disperato di riuscire ad annullare le nozze. Nonostante i rapporti tra loro siano davvero pessimi, i due ex coniugi decidono di unire le forze con la speranza di impedire un’unione che considerano troppo avventata. Il loro piano è chiaro: fingere di sostenere i progetti di Lily mentre in realtà tentano in ogni modo di boicottare la cerimonia, arrivando perfino a rubare le fedi nuziali.

Giorno dopo giorno, David e Georgia sono sempre più vicini, fino a quando non arriva sull’isola il giovane e affascinante fidanzato di lei, che le propone di sposarlo.

Alla fine l’amore vero vincerà anche questa volta: la giovane Lily potrà coronare il suo sogno sposando il ragazzo che ama e anche i due ex coniugi si lasceranno alle spalle nuovi compagni e dissapori per tornare a tenersi per mano. L’esperienza in questo paradiso terrestre è stata così coinvolgente, che i due protagonisti decideranno all’ultimo minuto di non tornare negli Stati Uniti, ma di vivere insieme per sempre sull’isola.