Tiger Woods, addio a Nike dopo 27 anni e 500 mln di dollari/ “E’ stato un giro pazzesco”

Dopo 27 anni Nike e Tiger Woods si sono detti addio. Il golfista più famoso al mondo e il noto brand sportivo americano hanno annunciato la conclusione del loro rapporto commerciale, così come si legge su TgCom24.it. Si calcola che in questi quasi 30 anni di collaborazione, il 48enne golfista californiano abbia incassato più di 500 milioni di dollari, e nel contempo l’azienda di Phil Knight abbia ottenuto un enorme ritorno economico. A suggellare l’addio è stato lo stesso Tiger Woods, attraverso un post pubblicato sui suoi social: “Oltre 27 anni fa ho avuto la fortuna di iniziare una collaborazione con uno dei marchi più iconici al mondo. I giorni trascorsi insieme da allora sono ricchi di così tanti momenti straordinari che, se iniziassi a ricordarli uno ad uno, potrei stare qui all’infinito”.

E ancora: “La passione e la visione di Phil Knight hanno dato vita a questa partnership con Nike e Nike Golf. Voglio ringraziarlo personalmente e dire grazie anche a tutti i dipendenti Nike e agli incredibili atleti con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni. La gente si chiede se ci sarà un altro capitolo. Sì, sicuramente ci sarà un altro capitolo”. Anche Nike ha voluto dire qualcosa per l’occasione, scrivendo: “E’ stato un giro pazzesco, Tiger”, e ancora: “Tiger, hai sfidato la concorrenza, gli stereotipi, le convenzioni, il modo di pensare della vecchia scuola. Hai sfidato l’intera istituzione del golf. Ci hai sfidato. E soprattutto te stesso. E per questa sfida siamo grati”.

TIGER WOODS, ADDIO A NIKE DOPO 27 ANNI E 500 MLN DI DOLLARI: ORA ON RUNNING?

Nike è da anni che non fa più parte del golf che conta. Dal 2016, infatti, non fornisce più attrezzature, ma anche scarpe e palline, limitandosi quindi all’abbigliamento e poco altro.

Il primo accordo fra Tiger Woods e Nike venne firmato nel 1996, 40 milioni di dollari per indossare l’abbigliamento con il baffo sia dentro che fuori dal campo. Poi nel 2001 la cifra salì a 100 milioni di euro, diventati infine 200 nel 2013. Ed ora chi sponsorizzerà Tiger Woods? Secondo Golfando è probabile che il prossimo marchio sia On Running, azienda svizzera che fornisce le scarpe a Federer, anch’egli sportivo ex Nike. “Abbiamo sentito anche noi quelle voci. Speriamo – ha dichiarato il CEO Marc Maurer – che Tiger trovi presto un altro partner ma non saremo noi”.

