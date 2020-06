Timo Werner all’Inter?/ Tiozzo: “Non arriva, andrà al Liverpool” (esclusiva)

Pubblicità

E’ il sogno dei tifosi come della dirigenza dell’Inter: parliamo di Timo Werner, attaccante classe 1996 ora in maglia del RB Lipsia e nuovo oggetto del desiderio in vista della prossima finestra di calciomercato per i nerazzurri. Il profilo è certo di grandissimo interesse: con 30 gol in stagione è uno degli astri nascenti del calcio europeo, e stando alle ultime indiscrezioni l’Inter sarebbe più che mai intenzionata a portare il giovane tedesco a Milano. L’obbiettivo è ben chiaro, quello di creare una super coppia da gol assieme a Romelu Lukaku, specie nel caso in cui a fine stagione Lautaro abbandoni lo spogliatoio di Conte per volare al Barcellona. Ma l’affare per portare Werner all’Inter è quanto mai complicato e non solo per il desiderio del Lipsia di trattenere il giocatore: vi è infatti da superare per il cartellino del bomber una folta concorrenza, che vede in pole position il Liverpool di Jurgen Klopp. Per saperne di più di questo possibile colpo di calciomercato abbiamo sentito l’operatore di mercato Massimiliano Tiozzo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Timo Werner verso l’Inter? Sicuramente sarebbe un grande acquisto per la squadra nerazzurra, penso però che questa cosa non debba verificarsi alla fine.

Werner spalla ideale per Lukaku? E’ così: con Lukaku Werner si troverebbe molto bene, sarebbero una coppia d’attacco molto forte, di grande qualità tecnica.

C’è il Liverpool però: saranno i Red a prenderlo? Credo proprio che alla fine possa essere così. Il Liverpool ormai è vicino a portare Werner in Premier League, grazie anche alla sintonia che c’è tra Klopp e l’attaccante tedesco.

E dove potrebbe ancora finire? Si sa che in Germania i grandi giocatori possono finire al Bayern Monaco. C’è il Manchester City che potrebbe cambiare qualcosa nel suo reparto offensivo. Penso però che sarà il Liverpool ad acquistarlo.

Quali sono le caratteristiche tecniche dell’attaccante tedesco? E’ un centravanti moderno, completo, forte in ogni fondamentale, un attaccante capace sempre di essere utile alla squadra. Un grande attaccante.

