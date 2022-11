Chi è Timothée Chalamet?/ L’attore di “Chiamami col tuo nome” a Che Tempo Che fa…

Timothéè Chalamet, il nuovo film e il grande successo di “Chiamami col tuo nome”

Il grande attore Timothée Chalamet sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio all’interno dello studio di Che Tempo Che Fa. L’attore sarà un ospite molto importante e parlerà principalmente dell’uscita del suo ultimo film: “Bones and All” che uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 novembre. Timothée è un attore statunitense con cittadinanza francese ed è amatissimo dal pubblico anche per il suo charm, i suoi riccioli castani e il suo accento francese.

Pur avendo solo 26 anni, Timothée ha fatto parte del cast di molti film famosissimi tra cui Interstellar e Hostiles ma il pubblico e la critica lo hanno notato in particolar modo per la sua straordinaria performance nel film “Chiamami col tuo nome”, film in cui Timothée nei panni di “Elio”, sperimenta per la prima volta l’amore con un uomo più grande di lui. Un film dalla carica espressiva, emotiva e drammatica affascinante che gli ha permesso nel 2017, a soli 22 anni di essere candidato ai Golden Globe e al premio Oscar come migliore attore protagonista. Tra i suoi vari successi c’è anche quello di aver lavorato con grandissimi artisti come Woody Allen e Greta Gerwig.

Timothée Chalamet, curiosità e relazioni sentimentali

Timothée ha preso le sue origini francesi dal padre mentre la madre è statunitense ma nel caso non lo sapeste, l’attore sa parlare discretamente bene anche l’italiano, lingua che lo affascina ma che ha dovuto imparare nel 2017 proprio in occasione del film “Chiamami col tuo nome”. Oltre al mondo del cinema l’attore ama molto la musica e la danza hip hop ma prima di tutto, Thimothée ha amato il calcio, passione che un tempo pensava di voler trasformare nel suo lavoro.

Se dal 2017 al 2022 la carriera del giovane attore è proseguita in modo molto spedito, c’è però da dire che anche lui come accade a chiunque è stato rifiutato. In particolare, Thimothée aveva raccontato nel programma americano The Ellen Show, che si era candidato per il ruolo di Peter Parker in “Spider-man: Homecoming” ma che il regista lo aveva rifiutato perché preferiva Tom Holland. L’attore apparentemente calmo e molto dolce è in realtà molto passionale e negli ultimi anni ha frequentato alcune delle ragazze più popolari del mondo dello spettacolo americano tra cui Lili Rose Depp (figlia del famoso attore Johnny Depp).

