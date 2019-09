Tina Cipollari a dieta/ A Uomini e donne la verità: “Hai perso solo 500 grammi?”

Mission Impossible per Tina Cipollari e no, non stiamo parlando di dover sopportare nuovamente Gemma Galgani e i suoi deliri romantici durante le puntate del trono over di Uomini e donne, ma della perdita di peso. La bella opinionista si è messa in testa di dover perdere peso e di doverlo fare da qui a dicembre ed ecco perché durante la prima settimana di messa in onda, nella prima puntata del trono over è salita sulla bilancia per mostrare a tutti i suoi 84 chili di peso. A correre in soccorso dell’opinionista ci ha pensato proprio Maria De Filippi che, oltre alla bilancia, ha fatto entrare in studio anche un nutrizionista che la seguirà nelle prossime settimane per aiutarla a perdere qualche decina di chili prima dell’arrivo del Natale. La missione è già iniziata nella prima registrazione della nuova edizione ma il pubblico avrà modo di vedere il tutto solo a partire da oggi, se la messa in onda del trono over sarà confermata al lunedì, martedì e mercoledì.

TINA CIPOLLARI HA PERSO SOLO 500 GRAMMI NELLA PRIMA SETTIMANA DI DIETA?

Fin qui tutto normale, o quasi, se non fosse che, nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, andata in scena qualche giorno fa, sembra che Tina Cipollari sia di nuovo salita sulla bilancia per svelare l’amata verità: in questi primi giorni di dieta ha perso solo 500 grammi. Ma è mai possibile? Sicuramente seguendo una dieta alimentare dopo i peccati di gola dell’estate (e non solo), l’opinionista avrebbe dovuto perdere qualcosa in più, almeno in liquidi. Avrà sgarrato come tutti pensano? Tuttavia la vamp non ha perso la sua autoironia e così è tornata sui social agguerrita e, soprattutto, sorridente mostrano un vestito nelle storie e dicendo che una S per lei è un po’ piccola: “Questa non è la mia taglia. Questa è small, ci vuole la XL, minimo!”

