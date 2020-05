Tina Cipollari/ “Gemma Galgani è una poveretta, pensa di piacere ai ragazzini…”

Pubblicità

Tina Cipollari non riesce ad andare d’accordo con Gemma Galgani. La bionda opinionista, anche con il nuovo format di Uomini e Donne, continua a litigare con la dama di Torino che sta chattando con misteriosi corteggiatori tra i quali spicca Sirius, un ragazzo di 26 anni. La decisione di Gemma di continuare a conoscerlo ha fatto infuriare la Cipollari che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, commenta la nuova avventura della Galgani, dicendosi convinta che anche stavolta riceverà l’ennesima delusione. “Poveretta, adesso si è convinta di piacere ai ragazzini! Potrebbe essere tutto un bluff come spesso accade nelle chat. Non credo l’abbia messo in conto. Credo che prenderà un’altra bella cantonata”, ha detto la bionda opinionista che non crede affatto all’interesse che Sirius, ma anche il 38enne Occhi Blu dichiarano per Gemma.

Pubblicità

TINA CIPOLLARI: “NUOVO FORMAT DI UOMINI E DONNE? MI SONO RICREDUTA”

Tina Cipollari, da anni, commenta le avventure delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche quelle dei tronisti più giovani. Di fronte alla scelta della redazione di dare il via ad un nuovo format basato sulle chat, la bionda opinionista, non nasconde di aver avuto, inizialmente, tante perplessità. “Personalmente a me solo le parole non basterebbero perché ho bisogno di vedere chi ho di fronte e sentire un contatto umano. Ero disorientata, poi invece sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo nuovo meccanismo…”, spiega la Cipollari al settimanale Nuovo. Sin dalla prima puntata, però, si è ricreduta e, pur trovandosi in una zona diversa rispetto a quella in cui si trovano Gemma e Giovanna Abate, Tina spiega di essere soddisfatta del suo ruolo: “Vedo tutto ciò che succede e lo commento in tempo reale“, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA