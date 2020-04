Uomini e Donne/ Anticipazioni 29 aprile: Gemma tra messaggi piccanti e indizi su…

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 APRILE

Torna anche oggi l’appuntamento con il nuovo format di Uomini e Donne. Per la seconda, e a quanto pare ultima, settimana, Gemma Galgani e Giovanna Abate tornano a sedere alle loro postazioni per conoscere, seppur solo virtualmente, nuovi corteggiatori. Non mancano tuttavia novità: Maria De Filippi ha infatti dotato le camere di cartonati in dimensione reale dei possibili corteggiatori sia della Galgani che di Giovanna. Entrambe potranno infatti man mano aggiungere dei pezzi ad ogni cartonato per scoprire l’aspetto degli uomini che le stanno corteggiando in chat. Ieri è toccato alla dama del trono Over iniziare a scoprire come potrebbe essere l’aspetto di Cuore di poeta, di Occhiblu e di Punto coronato che, ad oggi, rimangono “senza nome”. Oggi Gemma continuerà a scoprire nuovi dettagli sui suoi pretendenti.

MESSAGGI ROMANTICI E PICCANTI PER GEMMA E GIOVANNA

In attesa di scoprire come sono realmente fatti nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 4 maggio, Gemma Galgani continua ad immaginarli e, intanto, anche a ricevere messaggi molto piccanti. Anche nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi non mancheranno però attacchi da Tina Cipollari e, dunque, nuove liti. Troverà il supporto di Gianni Sperti? Intanto si fanno sempre più concreti i corteggiatori di Giovanna Abate che hanno iniziato a mandare alla tronista degli oggetti. Giovanna ha infatti ricevuto una rosa, ma anche una lettera che ha dato inizio ad un “percorso sensoriale”, quello voluto per lei dal ragazzo che si firma “Alchimista”. È lui ad aver incuriosito molto la Abate che oggi però avrà modo di approfondire ulteriormente anche altre conoscenze. Appuntamento su Canale 5 alle 14.45.



