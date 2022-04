Tina Cipollari: “Ho avuto un grande amore”/ Frecciatina agli ex a Uomini e Donne…

Tina Cipollari protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne del 6 aprile. Dopo aver assistito al confrontro tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, tornato in trasmissione per trovare l’amore, Tina si lascia andare ad una rivelazione sul suo passato sentimentale. La confessione arriva quando Ida Platano, dopo un ballo con Riccardo, commentando l’emozione provata, dice: “Certi amori rimangono per sempre”. Una frase in cui si riconosce anche Gianni Sperti che, di fronte alla disapprovazione di Tina Cipollari, la stuzzica chiedendole quanti amori abbia avuto nella sua vita.

La bionda opinionista protagonista di una nuova e durissima discussione con la signora Pinuccia, risponde così: “Uno e allora? Che hai da dire?”. Maria De Filippi, commentando la risposta di Tina pensa immediatamente all’ex marito e padre dei suoi figli, ma Tina la corregge spiegando che non sta parlando di lui.

Tina Cipollari, la verità sui suoi amori

Se Maria De Filippi pensa immediatamente all’ex marito, Tina Cipollari le dice che sta sbagliando. “Sei proprio scema“, commentano in coro la conduttrice e Gianni Sperti. Maria, poi, conoscendo Tina, pensa che stia lanciando una frecciatina a qualcuno a casa. “Sarà punitiva in questo momento. Non so a chi vuol mandare la frecciatina, ma c’è una frecciata a qualcuno a casa. Non so dove vuole andare a parare”.

La Cipollari, così, precisa: “Puoi amare immensamente e follemente una persona sola. Ho avuto questa grande storia d’amore 30 anni fa”. “E’ proprio quello di cui parlavo io”, puntualizza poi Ida Platano prima di cambiare argomento.

