Tina Cipollari, lite con Pinuccia e Lucia a Uomini e Donne/ “Charlize Theron e…”

Tina Cipollari non rispiarmia critiche a Lucia e Pinuccia, dame del trono over. Nella puntata del 14 marzo, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che si è dichiarata a Franco e ad Alessandro che ha espresso la propria delusione nei confronti di Vincenza che ha deciso di chiudere la conoscenza per la differenza d’età, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Lucia e Pinuccia. Per le due signore del trono over, in trasmissione, arriva Bruno, un signore di 85 anni che, dopo essere stato un comandante dei vigili del fuoco e il sindaco della propria città, attualmente si gode la pensione.

Bruno racconta di essere stato in trasmissione già otto anni fa. Il signore spiega di aver dovuto affrontare due grandi dolori nella sua vita ovvero la morte della moglie e della figlia. Attualmente vive da solo, a pochi metri dall’abitazione del figlio. Dopo aver visto in tv le signore Lucia e Pinuccia ha deciso di chiamare la redazione per consocerle.

Lucia e Pinuccia rifiutano la corte del signor Bruno: Tina Cipollari sbotta

Lucia e Pinuccia, dopo aver ascoltato la presentazione del signor Bruno, ammettono di non essere interessate. “Per loro arriveranno John Travolta e Antonio Banderas, manco fossero Charlize Theron e Marilyn Monroe”, sbotta Tina Cipollari che poi decide di lanciare una provocazione portando in studio uno specchio.

Lucia e Pinuccia si specchiano. “Vi piacete?”, chiede Tina ricevendo una risposta affermativa. “A 80 anni cose pretendente?”, stuzzica Pinuccia. “Ecco le gemelle Kessler. Non vi vergognate a screditare così un signore come Bruno? Lucia hai la voce di una cornacchia. Pensi che un uomo di 40 o 50 anni possa uscire con te?“, chiede la Cipollari che poi s’informa sull’età. “72”, risponde Lucia. “Te li porti malissimo”, commenta Tina. “Sono stata in collegio da quando avevo tre anni. Mia madre ha fatto 26 figli“, svela poi la signora Lucia.

