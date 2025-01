Tina Cipollari e la separazione dall’ex marito Kikò Nalli: “Scelta condivisa“

Tina Cipollari si prende la scena a Uomini e donne e, dopo lunghi anni trascorsi sulla poltrona da opinionista a commentare le dinamiche sentimentali dei protagonisti, ora è diventata ufficialmente una nuova tronista. Una decisione importante quella di mettersi in gioco alla ricerca dell’anima gemella, commentata anche in un’intervista rilasciata nel nuovo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre a parlare di questa clamorosa scelta, si è anche soffermata sul suo passato sentimentale al fianco dell’ex marito Kikò Nalli, conosciuto proprio durante il dating show nel 2002, sposato nel 2005 e dal quale ha avuto tre figli.

Tina Cipollari beccata in esterna con un corteggiatore di Uomini e Donne/ Prima segnalazione sul trono!

Nel 2018, poi, la separazione ufficiale così raccontata dalla Cipollari: “Non c’è qualcosa in particolare che non abbia funzionato. Nel senso che tra noi non ci sono stati torti o dispetti. Semplicemente nel corso della nostra storia sono emersi dei suoi difetti di cui prima non mi ero accorta e che non ero più disposta a sopportare. Ma credo che la stessa cosa l’abbia vissuta anche lui. In ogni caso non ci siamo separati litigando: è stata una scelta condivisa. Tant’è che anche oggi abbiamo un ottimo rapporto“.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 gennaio 2025/ Pronto a partire il Trono di Tina Cipollari

Tina Cipollari sulla fine del loro rapporto: “Sparita la voglia di stare insieme“

La separazione è stata una scelta condivisa per Tina Cipollari e Kikò Nalli, che hanno serenamente preso coscienza del fatto che la relazione era giunta ad un punto di non ritorno: “Talvolta una relazione giunge a una sorta di morte naturale di cui occorre essere consapevoli. Nel nostro caso era proprio sparita la voglia di stare insieme, anche per le cose più banali. Succede così e basta: l’importante è non trascinare la situazione all’infinito. Anzi, bisogna essere pronti a ripartire con qualcosa di nuovo“.

Tina Cipollari, l'appello a Uomini e Donne prima del trono/ "Cerco un uomo vedovo e che sia benestante"

Trovare l’uomo ideale e sognare con lui una famiglia rappresenta un compito molto importante, come da lei sottolineato nel corso dell’intervista: “All’inizio lo avevo vissuto un po’ come un gioco. Poi, chiaramente, quando mi sono trovata ad affrontare la quotidianità e le difficoltà nel costruire una famiglia, ho capito che c’erano tanti aspetti non semplici”.