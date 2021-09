Tina Cipollari tradita da Vincenzo Ferrara con Dama trono over?/ “Fanno coppia fissa”

Negli ultimi giorni il gossip è tornato ad interessarsi di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne. Sebbene la donna non ami particolarmente mettere in piazza la sua vita privata, nell’ultimo periodo è stata al centro delle indiscrezioni per la sua storia con Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino al quale si è legata dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, padre dei suoi figli. Con Ferrara si è trattato sin da subito di una storia seria, costellata anche dalle voci di un imminente matrimonio poi a quanto pare saltato. Ultimamente però le cose nella coppia non starebbero andando benissimo.

Stando alle indiscrezioni del web e di numerosi media, come spiega Novella2000.it, Tina sarebbe tornata recentemente single dopo l’epilogo della sua relazione con Vincenzo Ferrara. In modo particolare in queste ore si è diffuso un clamoroso gossip che avrebbe lasciato di stucco i fan dell’opinionista di Uomini e Donne. Secondo quanto riferito da Bigodino.it, sembrerebbe che la Cipollari sia stata tradita dal compagno addirittura con una Dama del trono over del dating show di Maria De Filippi. L’identità della donna che le avrebbe soffiato il compagno da sotto il naso, però, non è stata svelata.

Tina Cipollari tradita da Vincenzo Ferrara con una Dama del Trono Over?

Secondo le indiscrezioni sulla Dama di Uomini e Donne con la quale Vincenzo Ferrara avrebbe tradito Tina Cipollari, scrive ancora Novella 2000, pare che la donna abbia partecipato al programma solo per poche puntate, dunque la sua presenza non sarebbe stata particolarmente rilevante. Al momento, tuttavia, si tratterebbe di un mero pettegolezzo che potrebbe non avere alcun fondamento. Tina, in merito, non si è ancora voluta esprimere attraverso i suoi social ma potrebbe presto giungere una sonora smentita.

Il portale Bigodino.it ha aggiunto ulteriori dettagli sul gossip aggiungendo: “Vincenzo e quest’altra donna misteriosa farebbero già coppia fissa”. La notizia, che avrebbe portato alla conseguente rottura tra Vincenzo e Tina, avrebbe fatto molto innervosire quest’ultima al punto da giustificare il presunto nervosismo dell’opinionista durante le prime registrazioni del programma in onda dal prossimo 13 settembre su Canale 5: “La Vamp Romana, nei primi giorni di programmazione, è sembrata molto stizzita, tanto che la nuova edizione di UeD ha già avuto le sue prime litigate”.

