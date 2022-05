TINA CIPOLLARI ASSENTE A UOMINI E DONNE, PERCHÉ?/ Maria De Filippi tace e…

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne dove la protagonista delle ultime puntate è assente. Accanto a Gianni Sperti, infatti, nella puntata del 23 maggio, non c’è Tina Cipollari. Qual è il motivo dell’assenza della bionda opinionista? Nessuna spiegazione da parte di Maria De Filippi che ha aperto l’appuntamento odierno chiedendo a Gianni Sperti di indovinare i nomi con cui avrebbe aperto la puntata.

Come sarà l’appuntamento di oggi senza Tina Cipollari e i suoi commenti? Sarà una puntata priva di discussioni e colpi di scena? Il pubblico comincia a sentire la mancanza della bionda opinionista e delle sue opinioni su Ida Platano e Riccardo Guarnieri (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tina Cipollari superstar a Uomini e Donne

Nuova settimana di Uomini e Donne e nuove discussioni per Tina Cipollari? La bionda opinionista, nelle ultime settimane, dopo essersi scontrata più volte prima con Pinuccia e poi con Ida Platano, convinta che quest’ultima sia ancora innamorata di Riccardo Guarnieri, ha discusso duramente con Fabio Nova, un fotografo milanese che vive tra l’Italia e il Brasile e che, con alcune sue dichiarazioni, ha fatto infuriare la Cipollari dando vita a pesanti discussioni che hanno scatenato anche il popolo del web.

Sempre schietta e senza filtri, Tina commenta tutte le vicende dei protagonisti del trono over senza mai perdere la propria vena ironica come fa spesso quando al centro dello studio si accomoda Biagio Di Maro. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi?

Tina Cipollari ancora contro Fabio Nova?

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Fabio Nova ha portato in studio alcune delle foto realizzate durante la sua carriera infiammando nuovamente Tina Cipollari con cui c’è stato un altro litigio. “Ha portato delle foto del suo book fotografico per dimostrare che è un grande fotografo? Chiunque ha le foto. Uno deve essere un grande fotografo se ha un book? Un vero artista non si vanta del suo operato“, ha sbottato Tina a cui Fabio ha prontamente replicato.

“E allora tu devi essere una grande star se fai parlare per una settimana se ti sei rifatta i canotti? Io ho le mie foto e la mia vita. Tu fai parlare la gente che si chiede quanto botulino ti sei fatta e come sono i tuoi canotti e io con la mia arte“, è stata la replica del cavaliere. Cosa accadrà, invece, nella nuova puntata?











