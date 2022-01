Tina Cipollari vs Biagio Di Maro/ Uomini e Donne: “Vai in quel posto dritto e lungo…”

Duro scontro tra Tina Cipollari e Biagio Di Maro a Uomini e Donne dopo che la richiesta di esclusiva del cavaliere del Trono Over è stata declinato dalla Elena. Tutto è cominciato quando è sceso un uomo intenzionato a conoscere la dama. «Un uomo di classe, non come certi buzzurri». Un’affermazione che non è piaciuta a Biagio, il quale si è sentito chiamare in causa. «Non cominciare, perché finisce male oggi». “Minaccia” che ha fatto sbottare Tina: «Finisce male? Non ho fatto il tuo nome, ho generalizzato».

Tina Cipollari punge Gemma "Hai bisogno di una revisione al seno"/ "Una è più giù..."

Quando poi Elena S. ha spiegato di non voler conoscere il cavaliere sceso per lei, è nato uno scontro con Biagio Di Maro perché non si è detto contento del fatto che Elena non solo non ha accettato l’esclusiva, ma si è detta aperta a nuove conoscenze. A quel punto è intervenuta nuovamente Tina a Uomini e Donne…

Tina Cipollari, Gianni Sperti "Auguri Befana"/ Replica "Ti ho portato 10kg di ovatta per le mutande"

Uomini e Donne, Tina contro Biagio “Sei squallido”

«Sei squallido! Un uomo non si mette sempre a pesare quello che ha fatto e dato», ha rimarcato Tina Cipollari a Uomini e Donne. Ne è nato un breve monologo che ha fatto sorridere il pubblico, ma è un duro attacco nei confronti di Biagio Di Maro. «Ma tu devi ringraziare non so chi che, nonostante venga fuori una pessima persona, ci sono ancora donne disposte a conoscerti e a perder tempo. Io neanche mezzo minuto della mia giornata ti dedicherei. Non sei autentico».

L’opinionista di Maria De Filippi si è poi rivolta direttamente ad Elena: «Non solo non devi accettare l’esclusiva, non devi accettare lui». Poi si è rivolta a Biagio Di Maro: «Elena non vuole darti l’esclusiva, tu che vuoi fare ora? Domani potrebbe arrivare un altro… Tu chiudi già il rapporto?». Quindi, si è lasciata andare ad una battuta: «Elena, dammi retta, mandalo proprio… in quel posto… dritto e lungo».

Tina Cipollari conferma flirt Giucas Casella/ "Ero in trance e nun me so’ accorta?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA