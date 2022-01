Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 17 gennaio: tra Gemma e Stefano primi disguidi

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 17 gennaio 2022

Oggi, lunedì 17 gennaio 2022, si apre ufficialmente la nuova settimana in compagnia di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi torna nel suo consueto orario, alle 14.45 circa, con i protagonisti dei troni classico e over, pronti ad aggiornarci sulle loro vicende sentimentali. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Nell’ultima puntata di venerdì non è passato inosservato il duro scontro tra il cavaliere storico del programma, Armando Incarnato e Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne ed oggi nel ruolo di opinionista. A quanto pare non mancheranno anche nel corso della puntata odierna i nuovi accesissimi confronti.

La puntata di Uomini e Donne che vedremo questo pomeriggio, nel dettaglio, dovrebbe essere la prima registrata dopo la pausa natalizia ed al centro delle vicende dovrebbe tornare protagonista Gemma Galgani, dopo la fine della sua conoscenza con Leonardo. La dama storica del programma si è resa conto di essere stata presa in giro dal cavaliere, ma per una porta chiusa potrebbe ora aprirsi un portone. Per Gemma è giunto un nuovo spasimante, Stefano, il quale ha mostrato un certo interesse per la Galgani: sarà la volta buona? La recente delusione vissuta da Gemma l’ha portata ad avere dei dubbi verso il cavaliere e questo ha causato qualche disguido di troppo…

Uomini e Donne: prime conoscenze per Luca Salatino

Restando ancora alle vicende del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani non sarà la sola protagonista. Ad interessare i telespettatori saranno infatti anche le vicende amorose di Biagio. Il cavaliere di recente ha intrapreso una nuova conoscenza che a quanto pare sta procedendo a gonfie vele.

Cosa accadrà invece sul piano del trono classico? Per i telespettatori appassionati ci sarà una brutta notizia poiché chi si aspettava di conoscere le nuove troniste ne rimarrà deluso. Nel corso della nuova puntata di oggi 17 gennaio, dunque, non ci sarà alcun volto nuovo mentre proseguiranno le dinamiche relative ai due tronisti, Matteo Ranieri e Luca Salatino. Il primo sta concentrando la sua attenzione su due corteggiatrici in particolare mentre per Salatino sono iniziate le prime conoscenze e vedremo nel corso del nuovo appuntamento in che modo il ragazzo si sarà approcciato alle sue corteggiatrici.

