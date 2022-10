Tina La Loggia, chi è la moglie di Francesco Vecchi/ Lui: “è la donna della mia vita”

Chi è Tina la Loggia?

Tina La Loggia è la moglie di Francesco Vecchi, giornalista e conduttore di Mattino Cinque News che il pubblico italiano ha imparato a conoscere da circa sette anni. Tante, infatti, sono le edizioni condotto dal giornalista in collaborazione con Federica Panicucci che in questi anni è riuscito a guadagnarsi la fiducia dei telespettatori per il suo modo elegante ed educato di condurre il programma del mattino. Non sono mancate le polemiche però, come quando è uscito un Fuorionda del programma in cui si sentiva la collega Federica Panicucci pronta a tutto pur di allontanarlo dal programma. Un fuori programma che ha fatto accrescere l’affetto e la stima dei telespettatori verso il giornalista che tutte le mattine dà il buongiorno a milioni di italiani.

Giuseppe Iannoni, padre Alessandro Iannoni e ex marito di Carmen di Pietro/ Perchè si sono lasciati?

Il giornalista oltre alla vita professionale si è realizzato anche nel privato visto che è felicemente sposato con Tina La Loggia, che qualche mese fa gli ha regalato la gioia più bella, quella di diventare papà.

Francesco Vecchi e Tina la Loggia: la nascita del primo figlio

Francesco Vecchi e Tina la Loggia si amano tantissimo seppur in modo discreto e riservato. In rarissime occasioni, infatti, il giornalista ha parlato della compagna o ha lasciato trasparire qualcosa sulla sua vita privata se non per occasioni speciali come la nascita del primo figlio. “E’ nato mio figlio Enrico, il mio primo bimbo. Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”. Con queste parole il conduttore di Mattino Cinque ha annunciato proprio in televisione la nascita del primogenito.

Perché Sveva Alviti ha rinviato il matrimonio con Anthony Delon?/ "Sono successe..."

Il bambino è nato dall’amore con Tina La Loggia con cui si è sposato diversi anni fa con una bellissima cerimonia celebrata a Palermo, città originaria della giornalista che lavora proprio con lui. La Loggia, infatti, è caporedattrice proprio di Mattino 5. Proprio il giornalista parlando della compagna di vita ha confessato: “ho capito subito che era la donna della mia vita. Ogni istante lontano da lei pensavo a cosa dirle e a cosa fare affinché si accorgesse di me. Alla fine ci sono riuscito. Nel giorno del suo onomastico, visto che Tina è il diminutivo di Annunziata, le ho chiesto di sposarmi regalandole l’anello di fidanzamento”.

Alain Delon, chi è e malattia: come sta oggi dopo l'ictus?/ La scelta del suicidio assistito e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA