Mentre si attende il secondo processo a suo carico, Tiziana Morandi – diventata ‘famosa’ con il soprannome di mantide della Brianza – potrebbe presto doversi ripresentare sui banchi dei tribunali monzesi per il processo d’appello chiesto già dopo la sentenza di primo grado dai suoi legali: una mossa – verrebbe da dire – piuttosto scontata dato che dal conto suo continua a professarsi innocente per le accuse mosse dai 9 uomini che hanno presentato denuncia e che di fatto potrebbe imprimere una svolta significativa ad un caso che (d’altro canto) appare cristallizzato attorno ad una verità processuale difficile da confutare.

Gisella Cardia: "Italia in pericolo, soprattutto Roma"/ Madonna di Trevignano, nuova profezia della veggente

Prima di arrivare all’appello, vale la pena tornare un attimo indietro per ricordare il singolare caso che le è valso l’appello di mantide della Brianza: secondo quanto ricostruito nel primo processo a carico di Tiziana Morandi, nel periodo precedente al 2021 la donna avrebbe adescato online – con diverse scuse e profili pieni di foto ritoccate per apparire avvenente – almeno 9 uomini per poi sedarli somministrando loro alcune gocce di benzodiazepine poco prima di derubarli di tutti i loro averi.

Ius scholae, Pd: "Valgano anche gli anni dell'asilo"/ Raccolte oltre 300mila firme per un referendum

Al processo d’appello Tiziana Morandi potrebbe giocarsi la carta dell’infermità mentale: la tesi del suo legale

Nel primo processo a carico di Tiziana Morandi il tribunale di Monza l’ha riconosciuta colpevole – peraltro sottolineando che avrebbe agito con una “spregiudicata lucidità (..) scollegata da qualsiasi patologia o disturbo di natura psichiatrica” -, condannandola a 16 anni e 5 mesi di reclusione: fin da subito il suo legale – Angelo Leone – aveva promesso che si sarebbe appellato alla condanna promettendo che avrebbe chiesto “una perizia psichiatrica” per la sua assistita.

Arriva la patente nautica per i 16enni/ Data prevista 21 Ottobre 2024: come si ottiene e cosa si può guidare

Proprio attorno a quest’ultima potrebbe ruotare la nuova strategia difensiva della mantide che – spiega sempre il legale citato dal Corriere – soffrirebbe di “un disturbo deviante della personalità” che unitamente a dei sedicenti “problemi di salute” l’avrebbe resa incapace di capire che stava commettendo un reato; mentre nel frattempo un’ulteriore condanna a suo carico potrebbe arrivare dal processo aperto dal parrucchiere 60enne che l’ha accusata di calunnia e ricettazione per aver cercato di estorcergli dei soldi in cambio di due Rolex che si sono poi rivelati falsi.