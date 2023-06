Tiziano Ferro, concerto stadio San Siro di Milano 17 giugno 2023/ Scaletta: si parte con “Il conforto”

Tiziano Ferro in concerto questa sera allo stadio San Siro di Milano: tutte le informazioni

Questa sera, 17 giugno, allo stadio San Siro di Milano, avrà luogo il concerto di Tiziano Ferro; si tratta della seconda data consecutiva dopo il primo spettacolo di giovedì e che sarà triplicato domani. Le tre serate del cantautore nella città lombarda fanno parte dell’attesissimo tour TZN 2023; si tratta di un ritorno negli stati che si attendeva da ben due anni. A causa della pandemia, Tiziano Ferro come buona parte dei suoi colleghi avevano dovuto fare i conti con le restrizioni cancellando e rimandando buona parte delle date già fissate.

Tiziano Ferro, dopo l’esordio del tour TZN 2023 con oltre 20mila spettatori allo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro, si appresta dunque a regalare emozioni e musica al pubblico di Milano. Il concerto di questa sera allo stadio San Siro è sold-out da diverse settimane, al netto della prima data di giovedì e la prossima di domenica 18 giugno. Il giro negli stadi del cantautore continuerà per tutto il mese di luglio tra Firenze, Roma, Napoli e altre città; il tutto sarà condito da brani iconici e recenti con tanto di scenografie da urlo.

Tiziano Ferro, seconda data allo stadio San Siro di Milano del TZN 2023: biglietti e mobilità

Il tour TZN 2023 di Tiziano Ferro – in concerto questa sera allo stadio San Siro di Milano – rappresenta una sorta di tributo alla sua longeva carriera ventennale nell’ambito musicale. Non a caso, lo spettacolo include principalmente pezzi che maggiormente rappresentano la sua discografia; senza chiaramente dimenticare gli ultimi progetti che ne hanno confermato seguito e successo internazionale.

Come anticipato, per il concerto di questa sera di Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano, i biglietti sono ampiamente esauriti. La vendita dei ticket è partita diverse settimane fa con triplice appuntamento: 15-17-18 luglio. Nonostante la scelta di presentarsi per tre volte in 4 giorni sul palco milanese, è oggi impossibile reperire ancora qualche biglietto in vendita nei vari store digitali. Per raggiungere il luogo del concerto sarà possibile usufruire del trasporto pubblico della città di Milano: è consigliata la metro come mezzo più congeniale data la fermata continua proprio allo stadio San Siro. I fan dovranno rispettare la coda prima di accedere alla struttura; saranno infatti osservati i controlli di rito per evitare che vengano introdotti oggetti e simili che possano compromettere la sicurezza e l’incolumità dei presenti.

Tiziano Ferro, la scaletta del concerto di questa sera allo stadio San Siro di Milano

Per il concerto di Tiziano Ferro previsto questa sera – 17 giugno – allo stadio San Siro di Milano il cantautore si presenterà sul palco con ben 30 canzoni. Sarà un mix tra pezzi celebri e nuove hit lanciate nell’ultimo periodo. Di seguito la scaletta pubblicata su Instagram dal cantante.

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore











