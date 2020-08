Tiziano Ferro, morto cane Beau/ Foto “non ce l’ha fatta, il suo cuore si è fermato…”

Grande dolore per Tiziano Ferro che in queste ore piange la morte dell’amato cane Beau. Solo fino a poche ore fa, attraverso un video su Instagram, condivideva l’incontro per alcuni istanti con l’amato amico a quattro zampe, presso la clinica veterinaria dove era ricoverato dopo l’operazione d’urgenza, con la speranza di poterlo presto portare nuovamente a casa. Ed invece, con immenso dolore, ne ha annunciato la morte proprio attraverso i suoi socia. L’operazione d’urgenza a causa di una emorragia purtroppo non è bastata a tenerlo in vita. E così Tiziano ed il marito Victor Allen dicono addio al loro fedele compagno, seppur per brevissimo tempo, delle loro vite. “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte”, ha scritto l’artista che ha tenuto a ringraziare tutti i follower che in questi ultimi giorni hanno espresso una infinita vicinanza alla sua famiglia. “Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…”, scrive ancora Tiziano, che invita poi tutti i suoi follower ad adottare, se possibile, un cane da un canile.

TIZIANO FERRO, MORTO CANE BEAU: LO STRAZIO DEL CANTANTE

Ad accompagnare le poche parole di Tiziano Ferro con le quali annuncia la morte dell’amato cane Beau, una foto struggente che immortala l’amico a quattro zampe, mentre l’artista gli dà quella che sembra essere proprio l’ultima carezza della loro indimenticabile, seppur breve, amicizia. Con lui, a condividere lo stesso dolore anche il marito Victor, che tiene la zampa dell’animale. Beau era entrato all’improvviso nella vita di Tiziano Ferro ed in poco tempo lo aveva conquistato con una dolcezza fuori dal comune al punto da definirlo il suo “bodyguard”. Il cane, seppur adulto, aveva stravolto l’esistenza del cantante diventandone la sua ombra: “Non mi molla un attimo, neanche al computer posso scrivere!”, scriveva appena qualche giorno fa, condividendo uno scatto di lui e Beau mentre tentava di mettere insieme le idee in vista del tour. Era il 26 aprile scorso quando Tiziano, commosso e al settimo cielo presentava i nuovi arrivati, Ellie e Beau, promettendo loro che non sarebbero più tornati in un canile, accuditi dopo essere stati “abbandonati perché non sapevano cacciare, aggredire e perché non essendo puri Dobermann non potevano concepire cuccioli da 3000€”.





