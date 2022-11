Tiziano Ferro: “Margherita e Andres felicissimi”/ “Papà da sempre, mai avuto dubbi”

Tiziano Ferro, nel corso dell’intervista a Verissimo per i venti anni di carriera, ha parlato di Margherita e Andres, i bambini che ha adottato insieme al marito Victor Allen. “I nostri figli sono felicissimi. Hanno due personalità completamente diverse, ma entrambi dormono dodici ore a notte e ridono dalla mattina alla sera. È un segnale del fatto che qualcosa di buono lo stiamo facendo, siamo orgogliosi di noi”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Il percorso verso l’adozione non è stato semplice e da qualcuno hanno anche ricevuto delle critiche, ma adesso hanno realizzato il loro sogno. “Questa esperienza ha tagliato di netto tutto ciò che hanno passato questi bambini. Ogni controversia è inutile. Perché perdere tempo se ci sono delle persone che li amano? I bambini stanno bene solo in un ambiente pieno di amore e privo di conflitti. Il resto non conta”, ha sottolineato.

Tiziano Ferro: “Margherita e Andres felicissimi”. L’amore per i figli

Tiziano Ferro, parlando di Margherita e Andres, ha ammesso di avere sempre desiderato di averli. “Ho sempre avuto istinto paterno. Ho sempre avuto voglia di cura e di creare una casa accogliente, con educazione. Al momento dell’arrivo, però, ero un po’ ansioso. La prima è stata Margherita, che è più grande. Prenderla in braccio è stato rivelatore. È come se avessi avuto tra le mani un libretto delle istruzioni. Ho perso ogni traccia di dubbio. È da più di un anno che siamo genitori e con fermezza e presunzione posso dire che non abbiamo mai avuto un momento di panico. È come se io fossi nato papà, ora me lo godo”.

Il cantante ed il marito Victor Allen adesso stanno pianificando il battesimo dei bambini. “Io voglio dare loro questa opportunità. La fede è il mio dono, poi ne faranno ciò che vogliono. Avere fiducia è necessario. Anche gli atei credono in qualcosa. È un valore che voglio trasmettergli, sento l’obbligo morale di farlo”, ha concluso.











