Tiziano Ferro, tatuaggio d’amore per il marito Victor/ “Come scudo sulle vene…”

Tiziano Ferro e Victor Allen sono sposati da due anni. La loro è una bellissima storia d’amore che rende sereno e felice il cantautore di Latina che, per amore della sua dolce metà, ha scelto di lasciare l’Italia e trasferirsi a Los Angeles. Prima del matrimonio, Tiziano Ferro e Victor Allen avevano vissuto la storia lontano dalle luci dei riflettori. Solo con il fatidico sì, il cantautore ha deciso di condividere la propria felicità con il proprio pubblico che segue con amore la storia di Ferro con Victor.

Più volte, negli ultimi due anni, Tiziano Ferro ha parlato del marito lasciandosi andare a vere e proprie dichiarazioni d’amore. «Ero a girare un video agli Studios, in un momento di pausa cercavo del caffè e incontrando quello che poi sarebbe diventato mio marito gli ho chiesto dove fosse la caffetteria. Lui ha risposto invitandomi a bere un caffè il giorno dopo». «’Ma guarda questo!’, ho pensato subito. Poi ho chiamato un’amica per raccontarle l’episodio e lei, dopo aver visto le foto di quest’uomo, mi ha detto: ‘Se domani non vai a prenderci un caffè se un c***’», ha raccontato in un’intervista rilasciata a Domenica In. Da quel caffè è nato poi l’amore.

Tiziano Ferro e l’amore con Victor Allen sulla pelle

Tiziano Ferro è sempre più innamorato del marito e ha deciso di portare sempre con sè il nome di Victor Allen dedicandogli un tatuaggio. “Vic”, è il nuovo tattoo del cantautore di Latina che ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram aggiungendo “Ai tatuaggi come scudo sulle vene”.

Un dolce gesto d’amore quello di Tiziano Ferro che ha sciolto il cuore di tutti i suoi fans, ma anche degli amici. Da Mara Venier a Sandra Milo fino a Giusy Ferreri, tutti hanno lasciato un cuore rosso tra i commenti. E non mancano quelli dei fans: “Tiziano sei di una tenerezza senza confini”, “Siete meravigliosi”, “Che meraviglia che sei e che siete”.

