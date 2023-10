Tom Brady e Irina Shayk si sono lasciati?/ “Svaniti senza drammi o scandali…”

Tom Brady e Irina Shayk, la presunta rottura senza rumore mediatico

Per gli appassionati di gossip internazionale, arriva come un fulmine a ciel sereno una novità non proprio positiva in casa Tom Brady. L’attore, stando a quanto riporta TMZ – che cita fonti proprie – avrebbe interrotto la propria relazione con Irina Shayk. Insieme avevano fatto sognare per una storia d’amore tanto iconica quanto risonante dal punto di vista mediatico; la realtà attuale potrebbero però essere caratterizzata da una definitiva rottura.

Elena D'Amario, la commovente dedica dopo la scomparsa di sua nonna/ "Tu e nonno ora di nuovo insieme…"

Nel merito delle indiscrezioni riportate da TMZ, pare che il rapporto tra Tom Brady e Irina Shayk sia sbiadito senza particolari strascichi o tumulti. La loro frequentazione non era iniziata da molto tempo e dunque, essendo ancora agli albori del flirt, pare che semplicemente abbiano deciso di prendere strade diverse senza arrivare necessariamente ad un conflitto. Tra l’altro, già da giorni insistevano le voci di una presunta rottura visto che entrambi si erano mostrati sui social separati, in zone diverse del Paese.

Beatrice Luzzi, polemica per una frase choc su Alex Schwazer al Grande Fratello 2023/ "E' scorretto..."

Tom Brady e Irina Shayk, dai primi avvistamenti alle voci sul ritorno di fiamma per Bradley Cooper

Come spiega TMZ, proprio ad inizio settimana Tom Brady era stato avvistato a Miami senza Irina Shayk. Quest’ultima invece si trovava a New York; nonostante la poca distanza, il fatto di essere separati dal punto di vista geografico già rappresentava un possibile fattore volto ad avvalorare la tesi di una possibile rottura. Le ultime fonti per l’appunto parlano di un flirt breve ma intenso, senza che tra i due siano rimaste ruggini insolute o dissapori malcelati.

Le prime voci riferita alla liaison tra Tom Brady e Irina Shayk risalgono alla scorsa estate, precisamente tra luglio e agosto. A poche settimane da quei rumor, le ambizioni sentimentali di entrambi non sembrano essere arrivate ad un punto di incontro. Viaggi e uscite insieme all’insegna del romanticismo non sono serviti a cementare il rapporto; tra l’altro, alcune voci avevano iniziato ad insistere di recente su un possibile ritorno di fiamma tra la modella e il suo ex Bradley Cooper. In ogni caso, il tema attuale è la presunta fine della liaison con Tom Brady e stando alle ultime notizie – riportate da TMZ – non sembrano esserci particolari dubbi in merito.

Belen Rodriguez, simpatico siparietto sui social con Elio Lorenzoni/ "Vergognati per quei calzini…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA