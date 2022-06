Tom Mann, fidanzata Danielle Hampson muore giorno del matrimonio/ “Eri il mio mondo”

Grave lutto per Tom Mann, star di X Factor

Grave ed inaspettato lutto per Tom Mann, star della versione inglese di X Factor, la cui compagna è morta lo scorso 18 giugno. Non una data qualunque, bensì quella del loro matrimonio che avrebbero dovuto celebrare dopo una relazione lunga oltre otto anni. Una doppia tragedia, dunque, quella che ha travolto l’artista inglese che ha visto sfumare per sempre il sogno di poter realizzare una famiglia insieme alla sua Danielle Hampson, deceduta per cause ancora sconosciute.

La notizia della morte della compagna di Tom Mann e sua futura sposa è trapelata proprio da un post Instagram della star di X Factor, che ha letteralmente spiazzato tutti. Non ci sono grandi dettagli sui motivi che avrebbero portato alla morte dell’amata compagna, alla quale ha dedicato parole strazianti, cariche di dolore ed amore al tempo stesso. Il cantante, 28 anni, aveva conosciuto la sua Danielle, 35 anni, nel 2015 ma si erano fidanzati ufficialmente solo quattro anni dopo. Come fa sapere il Fatto Quotidiano, la coppia era di recente tornata da una vacanza in Italia, precisamente in Sardegna insieme al figlio Bowie di 8 mesi.

Tom Mann, compagna muore nel giorno del loro matrimonio: il post straziante

Il cantante Tom Mann in un post straziante su Instagram ha reso nota la scomparsa della sua amata compagna, ad un passo dal matrimonio: “Non posso credere di scrivere queste parole ma la mia cara Dani, la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia vita, è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno”. La donna, come scrive il Corriere della Sera, pare lavorasse nel campo delle pubbliche relazioni e non aveva alcun problema di salute.

L’artista ha aggiunto nel suo post: “Mi sento come se avessi pianto un oceano” ed a proposito del grande giorno che non hanno avuto modo di celebrare, ha concluso: “Non siamo mai arrivati all’altare ma so che tu sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata, Danielle”. A conclusione del post social, la star di X Factor ha promesso alla compagna che avrebbe indossato per sempre quella che sarebbe dovuta essere la fede nuziale.

