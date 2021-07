Tommaso e Valentina squalificati da Temptation Island 2021?/ “Volate sedie” per il web…

UN TRADIMENTO COSTA CARO A TOMMASO E VALENTINA?

Uno scenario choc, quello emerso dalle anticipazioni su Temptation Island 2021 con alcune croccanti indiscrezioni legate alla puntata di stasera e che vedranno protagonista la discussa coppia formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. I due potrebbero essere davvero squalificati? Secondo i rumors circolanti nelle ultime ore sul web sembrerebbe proprio di sì. Già dopo la fine delle registrazioni si era parlato di una possibile coppia squalificata ed a quanto pare l’attenzione sarebbe ricaduta proprio sui due protagonisti. Alla base ci sarebbe l’eccessiva gelosia del 21enne nei confronti della compagna 40enne (con la quale convive in casa della madre). E proprio questo l’avrebbe portato a violare il regolamento del programma portando così la produzione a dover prendere dei seri provvedimenti.

Lo scopo della loro partecipazione a Temptation Island 2021 sarebbe proprio la gestione della gelosia del ragazzo che si è fatto riconoscere per frasi del calibro di “il tuo corpo è sacro” o “il copricostume devi metterlo sempre”. Frasi che hanno fatto storcere il naso a molte donne (e non solo) sul web, al punto da aver chiesto dei provvedimenti per queste parole. Dalle indiscrezioni riprese anche dal portale Blasting News, ecco che spunta quella legata alla loro immediata squalifica dopo appena due giorni di avventura televisiva.

TEMPTATION ISLAND 2021: TOMMASO E VALENTINA VERSO LA SQUALIFICA?

Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni sulla seconda puntata del docu-reality di Canale 5, Valentina e Tommaso sarebbero stati chiamati ad abbandonare Temptation Island. Pare proprio che all’Is Morus Relais siano volate sedie e tavoli. Ma ciò che avrebbe portato alla squalifica, come già accaduto nel caso di Ciro Petrone, ex attore di Gomorra ed anche lui squalificato, sarebbe stato il presunto tentativo di Tommaso di raggiungere il villaggio delle ragazze per un confronto con la compagna. E’ bene ribadire che al momento non ci sarebbe alcuna certezza della coppia destinataria del possibile provvedimento disciplinare, ma Tommaso e Valentina sembrano essere i principali indiziati secondo il web. Intanto da un video spoiler della trasmissione postato sui profili social, Filippo Bisciglia annuncia una comunicazione importante proprio a Valentina: “Devi andare nel pinnettu perchè c’è una cosa molto importante che devi vedere ma soprattutto ascoltare”, dice il padrone di casa. “Sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò”, ha aggiunto.

E sempre sul web si vocifera di un possibile tradimento da parte di Tommaso ai danni della compagna. E se fosse tutta una messinscena per scatenare una reazione nella donna tale da provocare poi la squalifica della coppia? Proprio questa mossa potrebbe però avere delle conseguenze fuori controllo, come ipotizzato da diversi utenti sui social. In attesa della puntata però a chiedere esplicitamente la squalifica della coppia e in particolare del 21enne sono proprio gli appassionati di Temptation Island, come si legge sotto ad uno dei post più recenti su Instagram: “Dovete squalificare questo ragazzo, è malato non bisogna dare visibilità a una storia malata, facendola passare come una semplice gelosia”.



