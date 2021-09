Tommaso Eletti “Bruganelli e Volpe? Non so chi siano”/ La moglie di Bonolis sbotta!

Mancano ancora alcuni giorni alla partenza del Grande Fratello Vip, eppure sono già partite le prime scaramucce. La partecipazione di Tommaso Eletti al reality ha sollevato non poche critiche, soprattutto visto il comportamento da lui avuto nel corso della sua avventura a Temptation Island. Nelle ultime ore ha però alimentato le critiche con una risposta data ad un follower su Instagram.

Alla domanda “Chi temi più fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli”, Tommaso ha infatti dichiarato di non sapere chi siano. Una risposta che non è rimasta inosservata e ha subito suscitato repliche e critiche, di fronte alle quali Tommaso ha decise di intervenire, spiegando: “Io ho detto la verità, che non le conosco perché non guardo la TV e perché non ho mai guardato questi programmi”, ha quindi ammesso su Instagram.

Sonia Bruganelli replica a Tommaso Eletti: “Vorrei conoscere sua mamma…”

Se Adriana Volpe non ha ancora replicato alle dichiarazioni di Tommaso Eletti, Sonia Bruganelli – a cui è stata più volte segnalata l’ammissione del concorrente del Grande Fratello Vip – non è rimasta in silenzio. Così, proprio su Instagram, ha così risposto: “Lui è famoso vero, praticamente lui e Katia Ricciarelli sono i famosi di questa edizione”, ha dichiarato tra le risate. Continuando: “Ha fatto Temptation Island… tra l’altro ha dato anche un esempio edificante, lui stava con una di 40 anni, geloso. È un figo, è una storia interessante”, ha continuato sghignazzando, ammettendo poi che “io vorrei conoscere la mamma di questo ragazzo”.

Insomma, il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato ma la polemica già infiamma. Una partenza non delle migliori per Tommaso, che probabilmente sarà nella Casa al centro di molti scontri.



