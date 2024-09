Sorella Tommaso Franchi, chi è la ragazza nata dal secondo matrimonio del padre

Nei giorni scorsi nella casa del Grande Fratello i telespettatori hanno sentito parlare della sorella di Tommaso Franchi, il concorrente toscano del reality di Canale Cinque ha parlato delle questioni di famiglia lasciandosi andare a diverse curiosità e rivelazioni. L’idraulico originario di Siena ha ammesso di avere una famiglia allargata in seguito alla separazione dei suoi genitori, il padre di Tommaso Franchi ha poi vissuto un secondo matrimonio con una donna dal quale è nata una seconda figlia, che è appunto la sorella di Tommaso Franchi, o più precisamente sorellastra. Interagendo con Giglio e l’ex velina Shaila Gatta, il gieffino ha parlato dell’esistenza di una sorella con la quale i rapporti sono comunque positivi.

Riguardo alla matrigna invece Tommaso Franchi ha ammesso: “La chiamo mammazza perché matrigna non mi piaceva come parola” ha svelato nella casa del Grande Fratello prima di parlare della sorella della quale però non ha rivelato troppi dettagli ulteriori.

Sorella Tommaso Franchi, entrerà nella Casa del Grande Fratello 2024 per una sorpresa?

Sempre dialogando con i suoi compagni nella casa del Grande Fratello 2024, sulla sorella Tommaso Franchi, e sui genitori, ha raccontato come stanno le cose oggi dopo il divorzio di tanti anni fa tra la madre e il padre:

“Praticamente sono stati insieme un anno e mezzo o due quando ero piccolo io, stanno nello stesso paese, hanno un bel rapporto, io ho una sorellastra, il babbo si è risposato nel 2010, con lei vado d’accordo, è una donna molto intelligente, fa la psichiatra, ti vuole bene a modo suo” ha detto Tommaso Franchi nella casa interagendo con Shaila Gatta e Giglio, che sono stati i primi a scoprire le vicende familiari del ragazzo toscano che è finito in nomination per la puntata di questa sera del reality. Non è da escludere che presto la sorella di Tommaso Franchi possa fare una sorpresa nella Casa al fratello, oppure che i genitori o la matrigna facciamo visita al giovane.

