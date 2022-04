Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace?/ Il figlio di Alba Parietti presente al compleanno…

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace? Sui social…

Tommaso Zorzi ha festeggiato il suo compleanno. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha deciso di organizzare una festa in grande per i suoi 27 anni invitando numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Zorzi ha organizzato una festa a tema anni Novanta. Tra gli invitati, c’erano anche ex concorrenti con cui Tommaso ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello Vip: Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga, Cecilia Capriotti e Sonia Lorenzini. A sorpresa era presente anche Francesco Oppini. Nelle scorse l’ex gieffino aveva augurato buon compleanno su Instagram a Zorzi.

La sua presenza alla festa del compleanno non è apparsa inosservata. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si erano allontanati. Si era parlato di un litigio acceso tra i due, mai negato o confermato dai diretti interessati. Durante l’ultima puntata di Verissimo, Tommaso aveva preferito non parlare di Francesco che però era presente al compleanno. Probabilmente i due sono riusciti a superare il momento difficile che aveva portato alla rottura della loro amicizia altrimenti Oppini non sarebbe stato invitato al compleanno. Oltre a Francesco Oppini, era presente il fidanzato Tommaso Stanzani. Ad esibirsi sul palco per il suo compleanno la cantante Ivana Spagna. Tommaso Zorzi è salito commosso sul palco prima dell’esibizione dell’artista: “Siete tutti un pezzettino della mia vita, tutti insieme formate il grande puzzle della mia vita”. Presente anche Giulia De Lellis che si è scatenata in pista.

Tommaso Zorzi è stato ospite nella puntata di ieri di “Verissimo”. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo rapporto con il ballerino Tommaso Stanzani. Zorzi ha descritto il ballerino come un fidanzato geloso: “Io sono il primo che gli lascio la libertà di farlo. Vuoi andare a ballare da solo? Fallo. Voglio andare a ballare da solo io? Non posso. Se è geloso? Uh, sì. Lui è geloso. Io sono un finto non geloso. Diciamo che sono troppo orgoglioso per essere platealmente geloso. Magari lo controllo”. Tommaso Zorzi non pensa però al matrimonio: “È una cosa che mi piace perché mi piacciono molto le feste. Quindi è una scusa per dare una festa. Però, non sono un fan dei matrimoni. Mi piacerebbe coronare il nostro amore con un matrimonio, una festa, ma non è qualcosa a cui ambisco più di tanto. Ambisco a stare insieme per un sacco di tempo, a prescindere dal matrimonio”.

Nella stessa intervista, Tommaso in occasione della presentazione del suo nuovo libro è andato alla mente agli episodi di bullismo di cui è stato vittima da ragazzo: “I ragazzini sanno essere veramente molto cattivi. Quando sei a scuola il tuo mondo, la tua dimensione è la tua classe. Ed è una dimensione molto ristretta, con 18, 20 bambini. È molto facile che un pettegolezzo, dal primo bambino arrivi all’ultimo”. Fu il viaggio a Londra a segnare una svolta nel suo percorso di vita: “Una volta che lasci il tuo Paese, lasci inevitabilmente indietro la tua reputazione, l’idea che hanno gli altri di te e ricominci. Pochi mesi dopo ho detto ai miei genitori, con una mail, di essere gay. Se non ci fosse stata l’esperienza a Londra, sarebbe stato un processo molto più difficile”, ha raccontato.











