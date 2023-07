Tony Effe ed Emma Marrone/ Solo amici? Abbracci, baci e il web mormora ma…

Tony Effe ed Emma Marrone: la collaborazione più attesa dell’estate

Tony Effe è pronto per calcare il palco di Tim Summer Hits 2023 e quest’anno insieme ad Emma Marrone, con cui l’ex cantante della Dark Polo Gang ha sfornato la hit estiva di quest’anno: “Taxi sulla luna”.

Un duetto inaspettato quello di Tony ed Emma, sia per le personalità dei due cantanti, apparentemente opposte, che per i due stili musicali degli artisti che all’apparenza sembravano distanti ma che in realtà sul palco hanno creato un mix, secondo alcuni, davvero perfetto! Quando i due cantanti hanno annunciato per la prima volta la loro collaborazione, tra i fan sul web c’è stato molto stupore, dopo l’uscita del brano però pare che in molti abbiano apprezzato la loro collaborazione artistica definendoli ironicamente “Mamma e papà” sui social, cosa ha che ha molto divertito Emma, tanto da aver tirato fuori la frase proprio sul palco del Tim Summer Hits. I due cantanti sono fieri del nuovo brano “Taxi sulla luna” ma soprattutto sono contenti di aver collaborato insieme e a quanto pare hanno stretto anche una grande amicizia, che però sui social è stata molto travisata!

Tony Effe ed Emma Marrone: amici o qualcosa di più?

Sia sul palco del Love Mi che su quello del Tim Summer Hits, Tony Effe ed Emma Marrone, mentre cantavano “Taxi sulla luna”, sembravano molto complici; non sono mancati abbracci e qualche piccolo bacio innocente da parte della cantante, ma sul web la loro amicizia non è passata inosservata!

Dopo l’annuncio della collaborazione tra Tony Effe ed Emma, sui social sono state pubblicate le prime foto dei due, i fan sono rimasti stupiti dalla loro complicità e hanno addirittura ipotizzato che potessero essere una coppia! Dopo svariate supposizioni e richieste da parte del web, che voleva sapere a tutti i costi se i due fossero una coppia, Emma Marrone ha risposto: “Non ci esco, è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”. Eppure i fan non si sono placati neanche dopo le risposte della cantante, anche perché la loro complicità sui social sembra crescere e recentemente Emma ha anche postato un video di Tony Effe in intimo, mentre si cambiava in tangenziale, in cui lei diceva: “Mamma mia, Tony sei una rockstar. Bravo amo”. Il video postato da Emma è diventato virale e i due cantanti passano molto tempo insieme, nel frattempo i fan sono divisi tra chi spera che tra i due scatti qualcosa e chi invece non sembra apprezzare molto.

