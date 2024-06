Tony Effe travolto dalle polemiche: all’attacco anche Fedez/ “150 euro di paghetta a settimana? Troppo poco”

Tony Effe al centro della bufera: “A 17 anni 600 euro al mese di paghetta, pochi”

Alcuni giorni fa Tony Effe è stato ospite del podcast Passa dal BSMT Gianluca Gazzoli. Il giovane rapper ed ex membro della Dark Polo Gang si è raccontato sulla sua vita professionale e privata, sui suoi sogni ed aspirazioni che aveva da adolescente ma durante la chiacchierata si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai più. Nel dettaglio Tony Effe è finito al centro delle polemiche dopo aver rivelato: “Quando stavo al Liceo mio padre mi dava 150 euro a settimana di paghetta. Nel senso, che ci devo fare?” E mentre il conduttore cercava di spiegarli che quella cifra per un adolescente dell’epoca non erano per nulla pochi ha ribattuto: “A 17 anni comunque già fumavo e già avevo il motorino. Ero un povero del centro.”

E poi ancora il rapper, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, ha continuato il suo ragionamento aggiungendo: “La mia rivalsa era economica, non vengo dalle case popolari, ma abitavo in una casa da 90 metri quadri e mi sentivo inferiore quando andavo a casa del figlio di X che aveva la casa con la piscina a Capalbio” Ovviamente tali dichiarazioni non sono per nulla piaciute al popolo del web. Tony Effe è stato subissato da critiche e attacchi. Molti utenti sui social hanno pesantemente attaccato le frasi del rapper, altri hanno dimostrato perplessità e nessuno, o quasi, lo ha difeso.

Fedez lancia una frecciata a Tony Effe: continua la ‘faida’ tra i due

Nel dettaglio sul web gli utenti hanno scritto contro Tony Effe: “Quando non si lavorano, i soldi non hanno valore”, “Il presentatore disperatamente sta cercando di estorcergli una qualche forma di etica o nobili motivazioni ma nulla lui insiste che voleva solo i soldi”, “Adesso inizio a bestemmiare” e “600 euro al mese a 17 anni senza far niente e si lamenta”

E non è tutto, anche Fedez ha lanciato una frecciata a Tony Effe, ha postato una foto su Instagram con Emis Killa di più di un decennio fa mentre si esibivano in un centro sociale Il Cantiere segno che loro davvero sono partiti dal basso. È noto a tutti che tra i due rapper non scorra buon sangue. I motivi, però, non sono del tcon Emis Killa di più di un decennio fa quando utto chiari. In passato grandi amici tra i due c’è stato un duro litigio, c’è chi dice che Fedez abbia fatto numerosi apprezzamenti a Taylor Mega, storica ex fidanzata di Tony Effe, e chi invece pensa che la colpa sia di Tony Effe per alcuni commenti a Chiara Ferragni. E non è tutto perché di recente Tony, durante un’intervista ha rivelato di avergli rifiutato un feat.

