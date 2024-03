Tony Effe, uscito oggi il nuovo album ‘Icon’/ 17 tracce con grandi collaborazioni: da Emma a Tedua

Tony Effe, hype alle stelle per il nuovo album ‘Icon’: tutti i featuring presenti nel disco

La data segnata in rosso dai fan di Tony Effe è finalmente arrivata: esce oggi il nuovo album del trapper – “Icon” – che anticipa quello che sarà il prossimo tour autunnale. Il nuovo progetto discografico dell’artista, prodotto da Drillionaire, rappresenta un mix di sonorità in linea con lo stile al quale ci ha da tempo abituati ma ciò che ha alimentato l’hype dei fan è senza dubbio la presenza corposa di collaborazioni di spicco.

Tony Effe ha scelto diversi volti della musica italiana per dare ulteriore spolvero al suo nuovo album, “Icon”. Innumerevoli i featuring da non perdere: da Emma a Rose Villain, passando per Capo Plaza, Lazza e Simba La Rue. Nel nuovo progetto discografico sono presenti collaborazioni anche con Guè Pequeno, Takagi & Ketra, Ghali; e ancora Dide Baby & Pyrex, Bresh e Tedua.

Tony Effe e l’iniziativa promozionale di ‘Icon’ alla stazione di Roma Termini

Il nuovo album di Tony Effe – “Icon” – è frutto di una lavorazione attenta, lungimirante e che ha impegnato l’interprete della trap per circa più di un anno. All’interno del progetto discografico sono presenti 17 tracce tutte da ascoltare e scoprire, al netto di 9 canzoni realizzate con i featuring sopracitati. Stando a quanto racconta Adnkronos, l’album è un connubio tra brani prettamente trap e canzoni più melodiche, intime.

Da segnalare anche una geniale iniziativa promozionale di Tony Effe che – come racconta il portale – ha allestito uno stand presso la stazione di Roma Termini, presente dallo scorso 12 marzo e stabile fino al prossimo giorno 19. La realizzazione verte ad offrire ai fan alcuni spoiler rispetto al nuovo album “Icon” e, per impreziosire il tutto, per ben 3 volte al giorno verranno riprodotte alcune tracce presenti nel disco in versione strumentale.

